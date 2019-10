Dedensen

Um ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen, ist Maren Pursche jeden Morgen von Seelze nach Dedensen gefahren – freiwillig und gerne. Denn die 47-Jährige hatte für Sohn Max und Tochter Anna den Kindergarten der Elterninitiative Dorfkinder ausgewählt. Mittlerweile ist Sohn Max in der Grundschule und Pursche nicht mehr nur Mutter, sondern auch Vorsitzende des Vereins.

2017 übernahm sie das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden, vor fünf Monaten wurde sie Vorsitzende. Sie arbeite gerne strukturiert, sagt Pursche. Das komme ihr auch bei den Ehrenämtern zugute. Zu Beginn ihrer Amtszeit hätte sie sich gar nicht vorstellen können, was genau auf sie zukomme, heute wisse sie, dass es sich um ein sehr arbeitsintensives Ehrenamt handelt.

Team arbeitet gut zusammen

Als große Herausforderung sieht Pursche die Verantwortung für das gesamte Personal: Drei Erzieher und eine Sozialassistentin arbeiten im Kindergarten, zwei pädagogische Mitarbeiter im Hort, zudem sind eine Köchin sowie zwei Reinigungskräfte angestellt. Steht ein personeller Wechsel an, muss Pursche die Vorstellungsgespräche führen und sich für den neuen Mitarbeiter entscheiden. Der Kindergarten besteht seit mehr als 20 Jahren, 2009 wurde der Hort gegründet.

„Wir sind ein gutes Team, viele Absprachen laufen automatisch und selbstständig ab“, erklärt sie. So würden beispielsweise auch Urlaubsvertretungen und Engpässe problemlos untereinander geklärt. Dazu komme die Unterstützung der Vorstandskollegen.

Familien übernehmen Aufgaben

Die Organisation der Elterninitiative sieht auch die Mitarbeit aller Eltern vor. Jede Familie übernimmt ein Amt und kann sich Anfang des Jahres entscheiden, in welchem Team sie mitwirken möchte. Die Elternteams sind eingeteilt in „Garten“, „Innen“, „Aktionen“, „Ferienbetreuung“ und Vorstand. Pursche selbst hat kein Problem damit, sich auch bei diesen Einsätzen einzubringen. Dann nimmt sie durchaus auch mal eine Schaufel in die Hand und unterstützt das Gartenteam bei seiner Arbeit.

Die Vorsitzende sieht sich als wichtige Schnittstelle, bei der die Fäden zusammenlaufen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben sei es, dafür zu sorgen, dass alle Eltern immer in das Geschehen integriert werden.

Zusammenarbeit mit Kinderladen-Initiative

Dazu vertritt die 47-Jährige die Einrichtung gegenüber Dritten, pflegt die Kontakte zur Stadt Seelze und ruft einmal jährlich eine Hauptversammlung ein. „Ich muss auch unsere finanzielle Situation regelmäßig überwachen“, erklärt sie, dazu gehöre auch die Erstellung des Haushaltsplanes.

Die Dedenser Einrichtung gehört der Kinderladen-Initiative Hannover als Dachverband an. Die Initiative kümmert sich um die Gehaltsabrechnungen und ist auch Ansprechpartnerin bei Fragen zu Gehältern.

Höhere Nebenkosten belasten das Budget

In vier Raten erhält die Einrichtung jährlich einen Zuschuss von der Stadt Seelze. „Am Ende des Jahres geben wir einen Verwendungsnachweis ab, dem man entnehmen kann, was wir wofür ausgegeben haben“, sagt Pursche. Gerade aktuell habe der Vorstand mit der Stadt verhandelt, da die ansteigenden Nebenkosten das Budget der Einrichtung schmälerten.

Pursche freut sich, dass daraufhin neue Sachkosten für Nebenkosten bewilligt wurden. Für die Zukunft wünscht sich die Vorsitzende den Abschluss eines Fachberatervertrages mit der Kinderladen-Initiative. „Wir brauchen einfach an vielen Stellen ein klein wenig Beratung, das würde vieles erleichtern“, erklärt sie. Sie habe zwar sehr viel Spaß und Freude an ihrem Ehrenamt, komme aber manchmal auch an ihre Grenzen.

Pädagogische Kraft gesucht

Aktuell hat die Vorsitzende mit ihrem Team zwei Projekte zu bewältigen: Im Außenbereich muss ein neues Spielgerät angeschafft werden. Dafür suchen alle Beteiligten nach Lösungen, um an Fördermittel und Spenden zu kommen. Außerdem gibt es Mitte November eine personelle Veränderung im Hort. Pursche sucht deshalb dringend eine ausgebildete pädagogische Kraft für neun Wochenstunden. Interessenten können sich per E-Mail unter vorstand@dorfkinder-dedensen informieren.

Serie: Ehrenamt in Seelze Sie arbeiten ehrenamtlich in Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie „ Ehrenamt in Seelze“ stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen.

Von Heike Baake