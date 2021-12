Ein vorgetäuschter Tod, Impffälscher und ein resoluter Ratsherr: Diese Polizeigeschichten haben Seelze 2021 bewegt

Seelze

Tragisch, dramatisch, bis hin zu kurios: Auch für die Polizei in Seelze hatte das Jahr 2021 einiges zu bieten. Von einer Frau, die ihren eigenen Tod vortäuscht, über einen tragischen Unfall an der Leine bis hin zu einem Ratsherren, den die Polizei aus der politischen Sitzung holt – diese Geschichten haben die Seelzerinnen und Seelzer 2021 besonders bewegt – und wurden besonders oft geklickt.

Mutter täuscht eigenen Tod vor

Im Januar schockte eine Nachricht aus Lohnde ganz Hannover: Die 32-jährige Annika T. gilt als vermisst. Die Polizei ging nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Taucher suchten den Kanal bei Lohnde ab.

Groß angelegte Suche nach dem Fund der blutverschmierten Kleidungsstücke am Kanal: Doch Annika T. hatte ihren Tod nur vorgetäuscht. Quelle: Christian Elsner

Sie finden jedoch nichts, denn – so wie sich später herausstellt – hat die junge Mutter und Prostituierte ihren Tod offenbar nur vorgetäuscht und mit einem falschen Hilferuf per Telefon und persönlichen Gegenständen am Kanalufer die Polizei genarrt. Der Schwindel flog später auf, Annika T. muss eine Geldstrafe zahlen, sie gesteht und entschuldigt sich im April bei der Feuerwehr. Mehr dazu lesen Sie hier und hier.

Tödlicher Unfall: Bauarbeiter stirbt bei Brückenbau bei Letter

Kurz vor dem geplanten Eröffnungstermin kam es beim Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über der Leine zwischen Letter und Stöcken zu einem schweren Unfall: Ein sechs Tonnen schwerer Stahlpylon stürzte beim Einsetzen um und traf einen Montagekorb. Ein 22-jähriger Bauarbeiter, der in dem Korb war, wurde durch die Wucht des Aufpralls getötet, ein weiterer Kollege erlitt Verletzungen. Der Brückenbau stoppte, die Ermittlungen starteten. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Stadt Hannover, die Bauherrin des Projekts ist. Auch gegen den Geschäftsführer der Baufirma gibt es Untersuchungen. Es geht um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

18. Mai 2021: Rettungskräfte im Einsatz an der Brücke bei Letter. Ein 22-jähriger Bauarbeiter kam bei den Installationsarbeiten ums Leben. Quelle: Frank Tunnat

Die Brücke ist bis heute noch nicht fertiggestellt, der Termin wurde mehrfach verschoben. Aktuell visiert die Stadt Hannover eine Eröffnung vor Ostern 2022 an. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polizei holt Ratsherren aus der Sitzung

Es war die erste Präsenzsitzung des Seelzer Stadtrats 2021 – und gleich musste die Polizei anrücken: Thomas Schroer vom rechtskonservativen Bürgerforum hatte sich in der abendlichen Sitzung im März geweigert, die von der Stadt vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen.

Ratsherr Thomas Schroer weigert sich, eine FFP2-Maske zu tragen, und wird von der Polizei aus der Sporthalle geholt. Quelle: Thomas Tschörner

Der damalige Bürgermeister Detlef Schallhorn hatte noch versucht, Schroer eine FFP2-Maske anzubieten. Als der Ratsherr dies ablehnte, forderte der Bürgermeister ihn zum Verlassen der Halle auf. Da Schroer sich weigerte und einfach sitzen blieb, rief Schallhorn die Polizei. Nach Aufforderung der Beamten verließ Schroer widerstandslos die Halle. Auf weitere rechtliche Schritte verzichtete Schallhorn. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mann greift eigene Familie an

Bei einer Feier mit insgesamt acht Personen aus sechs Haushalten in einem Mehrfamilienhaus in Letter kam es im Mai zu einer deftigen Auseinandersetzung. Gegen 0.50 Uhr musste die Polizei in die Schulstraße ausrücken. Ein 42-jähriger Seelzer hatte zunächst mit einem Gegenstand und mit Fäusten auf eine 33-jährige Wunstorferin und ihren 15-jährigen Sohn aus Neustadt eingeschlagen. Danach prügelten Mutter und Sohn gemeinschaftlich auf den Seelzer ein.

Weitere Partygäste mischten sich ein und unterstützten Mutter und Sohn. Die Polizei musste schließlich dazwischengehen und leitete gegen alle Personen Strafverfahren ein. Aber auch Bußgelder gab es gegen die Feiergesellschaft: Denn wie die Beamten feststellten, hatten alle Teilnehmer gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Die Feier hätte gar nicht stattfinden dürfen. Mehr lesen Sie hier.

Zertifikat mit falschem Impfpass: Schwindel fliegt auf

Mehrfach versuchten Ungeimpfte, sich ein Impfzertifikat zu erschleichen – und probierten es dabei gerne in einer Apotheke in Seelze. So etwa auch ein 35-jähriger Seelzer, der im August die Kreuz-Apotheke in Seelze betrat. Allerdings stellte das geschulte Personal bei der Prüfung des vorgelegten Impfausweises fest, dass die eingetragenen Nachweise Fälschungsmerkmale zeigten. Die Mitarbeiter riefen die Polizei.

Echt oder Fälschung? In Seelze versuchten Ungeimpfte mehrfach, sich ein Zertifikat zu erschleichen. Quelle: Marijan Murat

Eine Streife stellte den Impfausweis des 35-Jährigen sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den Mann ein. Weil ähnliche Fälle in ganz Deutschland sich häuften, musste der Gesetzgeber sogar eine Gesetzeslücke schließen. Die Meldung zu diesem und weiteren Fällen lesen Sie hier.

Und dann war da noch ...

... ein schwerer Unfall, bei dem ein Skoda den Tank eines Sattelzugs aufriss und damit der Ortsfeuerwehr Seelze den dritten Einsatz innerhalb von 30 Minuten bescherte.

... ein Notfall, aufgrund dessen die Feuerwehr 120 Fahrgäste eines Regionalzugs evakuieren musste.

... falsche Makler, die das Haus eines 69-jährigen Seelzers inserieren und mit dieser perfiden Masche arglose Immobilienkäufer abzockten.

Von Simon Polreich