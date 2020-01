Gümmer

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Seelze-Gümmer: Zwischen Freitag, 8.30 Uhr, und Sonntag, 9.20 Uhr, haben Unbekannte gewaltsam ein Einfamilienhaus am Gümmerdamm geöffnet und alle Räume nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas fehlt, haben Polizei und Bewohner am Sonntag noch nicht feststellen können. Die Polizei Seelze bittet aber Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Grundsätzlicher Appell der Polizei: Wer verdächtige Personen in der Nachbarschaft sieht oder Fahrzeuge, die da nicht hingehören, wird gebeten, umgehend das Kommissariat in Seelze zu informieren.

Von Markus Holz