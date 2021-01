Die Ermittlungen der Kripo Hannover im Fall der vermissten Annika T. aus Seelze-Lohnde haben zum Erfolg geführt. Beamte konnten in der Nacht zu Sonnabend den Aufenthaltsort der Frau feststellen und sie wohlbehalten abholen.

Nach dem Fund der blutverschmierten Kleidungsstücke am Sonntag am Kanal lief eine groß angelegte Suche nach der Vermissten an. Quelle: Christian Elsner