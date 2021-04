Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen eines rätselhaften Unfalls in Ahlem. Dort stürzte am Donnerstagvormittag eine 66-jährige Radfahrerin, offenbar hatte ein abbiegendes Auto sie irritiert. Die Seniorin kaufte nach dem Hinfallen allerdings sogar noch ein und kehrte nach Hause zurück – dort verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand allerdings so dramatisch, dass sie nun in Lebensgefahr schwebt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.55 Uhr an der Gartenstraße. Laut Polizei kam die Seelzerin mit dem Rad aus dem Ortsteil Harenberg und wollte beim Drogeriemarkt Rossmann einkaufen. „Kurz vor dem Erreichen des Drogeriemarktes irritierte sie womöglich ein unmittelbar vor ihr abbiegender Pkw“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Nachdem die 66-Jährige gestürzt war, halfen ihr Passanten umgehend wieder auf.

Plötzlich nicht mehr ansprechbar

Zu dem Zeitpunkt wirkte die Frau nicht weiter verletzt. „Sie erledigte die geplanten Einkäufe und fuhr zurück nach Hause“, sagt Bertram. Dort erzählte sie noch ihrem Ehemann von dem Unfall, ehe sich ihr Gesundheitszustand nach den Worten des Polizeisprechers „drastisch verschlechterte“. Die 66-Jährige war plötzlich nicht mehr ansprechbar, der Rettungsdienst musste sie ins Krankenhaus bringen. Aktuell ist die Seniorin nicht vernehmungsfähig.

Deshalb bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise – vor allem von den helfenden Passanten. Möglicherweise können sie mehr zum Sturz und dem Fahrzeug sagen, das direkt vor der 66-Jährigen abgebogen sein soll. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 109 18 88 entgegen.

Von Peer Hellerling