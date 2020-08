Braunschweig/Hannover

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig macht auch eine Woche nach der Polizeidurchsuchung einer Gartenparzelle bei Hannover keine Angaben dazu, ob sie im Fall Maddie auf entscheidende Beweise gestoßen ist. Unterdessen scheint der Hauptverdächtige Christian B. vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf eine Niederlage zuzusteuern. Der 43-Jährige hatte dort Beschwerde eingereicht, weil das Landgericht Braunschweig ihn Ende 2019 wegen Vergewaltigung einer Seniorin verurteilt hatte.

„Wir geben keine Wasserstandsmeldung ab“, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Meyer auf erneute Anfrage am Donnerstag. Am 28. und 29. Juli hatten Strafverfolger und Bundeskriminalamt (BKA) einen Garten in Letter durchsucht, dabei wurde auch ein alter Keller entdeckt. Ein Nachbar berichtete der HAZ, ab etwa 2007 lebte dort monatelang ein Mann, dessen Beschreibung auf den 43-Jährigen passt. B.s Anwalt bezeichnete die Suche dagegen als „pure Verzweiflungstat der Staatsanwaltschaft“. Das BKA führt den 43-Jährigen seit Juni offiziell als Hauptverdächtigen.

Beschwerde gegen Vergewaltigungsurteil

B. sitzt aktuell in Kiel wegen Drogenhandels in Haft. Er wurde zudem im Dezember 2019 in Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin ebenfalls in Praia da Luz zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. B. hatte dagegen zudem Beschwerde am EuGH eingereicht. Er sei auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls für eine andere Straftat ausgeliefert worden – weshalb er nicht wegen der Vergewaltigung hätte verurteilt werden dürfen.

Gutachten schmälert B.s Erfolgschancen

Seine Erfolgschancen sind jetzt aber womöglich gesunken: Laut einem am Donnerstag vorgelegten Gutachten ist diese Regelung für den Fall irrelevant, da B. Deutschland zwischenzeitlich wieder freiwillig verlassen hatte und erst über einen neuen Europäischen Haftbefehl zurück kam. Dieser wurde von Behörden in Italien vollstreckt. Die stimmten auch zu, dass B. wegen der Vergewaltigung verfolgt und verurteilt wird. Das Gutachten ist für die EuGH-Richter nicht bindend, meistens folgen sie der Einschätzung aber.

