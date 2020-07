Hannover/Seelze

Wie aus dem Nichts stehen plötzlich an die zehn Polizeifahrzeuge am Straßenrand. Sichtschutzzäune versperren den Blick auf einen Privatgarten unmittelbar neben der Bundesstraße 441 zwischen Ahlem und Letter. Die Ermittler sind hier, direkt vor Hannovers Stadtgrenze, auf der Spurensuche, um endlich ein 13 Jahre altes Verbrechen zu klären: das spurlose Verschwinden der kleinen Madeleine „ Maddie“ Beth McCann. Seit Dienstagmorgen wird der Garten nahezu komplett umgegraben.

Beamte der Bereitschaftspolizei sperren jeden Weg ab, der zu den insgesamt fünf Privatgärten zwischen dem Stichkanal Linden und der B441 führt. Nur hier und da ist durch das Gebüsch zu sehen, was vor sich geht: Ein Bagger gräbt die Erde um, ein kleiner Lader transportiert Abraum vom Einsatzort. Außerdem schnüffelt ein Spürhund der Polizei Nordrhein-Westfalen rund um eine alte Bodenplatte und in einem freigelegten Tunnel darunter. Zuvor wurde die Parzelle bereits gerodet, Aha transportierte mehrere Container mit Grünschnitt ab. Polizisten durchkämmen den sandigen Boden mit Spaten und Harken.

„Schön, wenn der Fall endlich gelöst würde“

„Es wäre schön, wenn der Fall um Maddie endlich gelöst würde“, sagt Jürgen Grieger. Der 68-Jährige blickt von der gegenübergelegenen Kleingartenkolonie „Am Holze“ auf den riesigen Polizeieinsatz und das fast ebenso große Medienaufgebot. Gleichzeitig kann er nicht glauben, dass es nach nunmehr 13 Jahren einen Durchbruch geben könnte – und dann auch noch im beschaulichen Letter. „Sie müssen aber natürlich jeder Spur nachgehen“, sagt Grieger. Nach HAZ-Informationen wurde der Privatgarten offenbar bereits seit Montagabend observiert, ehe der eigentliche Einsatz begann.

Wenige Meter neben Grieger parkt ein schwarzer Mercedes Vito mit sechs sechs kurzen Antennen an der Dachreling. Auf dem abgeernteten Feld direkt gegenüber dem durchsuchten Privatgarten steht zudem ein schwarzer Polizei-Sprinter mit Berliner Nummernschild und abgedeckter Apparatur auf dem Dach. Daneben sind zwei olivgrüne Zelte aufgebaut, in regelmäßigen Abständen blicken Beamte mit Ferngläsern auf den Einsatzort. Anwohner vermuteten zu Anfang spezielle Überwachungsfahrzeuge, doch nach HAZ-Informationen sind es offenbar Autos mit Verstärkungstechnik – damit die Beamten vor Ort ohne Aussetzer digital funken können.

Der schwarze Polizei-Sprinter auf dem Feld gegenüber des durchsuchten Gartens wirkt wie ein Fahrzeug mit Überwachungsequipment. In Wirklichkeit soll er aber wohl bloß die Signale des Polizei-Digitalfunks verstärken. Quelle: Christian Elsner

Einsatz in Zusammenhang mit Maddies Verschwinden

Unbekannter mit Hunden und Campingbus

Sowohl dasals auch diehüllen sich am Dienstag zum gesamten Einsatz in Schweigen. Auf HAZ-Anfrage teilt Sprecherinlediglich mit, dass dieim Zusammenhang mit den Mordermittlungen gegenstehen, deram 3. Mai 2007 aus dem portugiesischenentführt haben soll. An jenem Tag soll der heute 43-Jährige zur „tatrelevanten Zeit“ im Küstenörtchen an dertelefoniert haben. Dasermittelt deshalb nach Zeugenhinweisen bereits seit 2013 gegen ihn. Für eine Anklage reichten die Indizien aber nie aus.

Grundstücksnachbar Wolfgang Kossack berichtet der HAZ, die Vergangenheit des nun durchsuchten Geländes sei „ominös“. 2006 oder 2007 habe ein Mann den jetzt durchsuchten Privatgarten gepachtet – mit ihm habe es nur Ärger gegeben. Rund ein Jahr später sei dann ein Unbekannter für einige Monate regelmäßig auf dem Gelände gewesen. „Der hatte zwei Hunde und einen Volkswagen LT28“, sagt Kossack. Sowohl die Tiere als auch der Campingbus mit undichtem Tank hätten regelmäßig für Unmut gesorgt. Der 73-Jährige habe aber keinen Kontakt zu dem Unbekannten gehabt. Die unterkellerte Laube habe der Mann isolieren wollen. Irgendwann sei der Unbekannte nicht mehr wiedergekehrt, die Hütte wurde abgerissen und der Garten lag jahrelang brach. Geblieben sind nur das Fundament und der Keller, in dem jetzt offenbar der Spürhund aktiv war.

Christian B. zwischen 2000 und 2007 in Portugal

War der Unbekannte womöglich Christian B.? Eine Passantin behauptet, er habe dort gelebt. Kossack dagegen erkennt den Verdächtigen auf einem Foto nicht wieder. Der Zeitraum könnte allerdings passen: B. ging Ende 2000 nach Portugal. Von da an brachte B. erst Fahrzeuge von Deutschland in den Süden und reparierte sie dort. Danach jobbte er als Kellner in verschiedenen portugiesischen Bars. 2006 kam er nach Deutschland zurück, wohnte zunächst bei seiner damaligen Freundin in Dresden und später bei einem Bekannten in Augsburg – bevor er wieder nach Portugal ging. Aus einem Urteil des Landgerichts Braunschweig geht hervor, dass sich B. in der Zeit danach „zwischendurch immer wieder in Deutschland“ aufgehalten hat. Damit könnte er der Unbekannte in Letter gewesen sein. Vom Sommer 2007 bis Frühjahr 2008 verkaufte er zudem Drogen auf der Insel Sylt und wurde dafür vom Amtsgericht Niebüll zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

2010 zog Christian B. erneut nach Deutschland zurück und ließ sich in Hannover nieder. Er lebte in einem Wohnmobil auf dem Gelände einer Autowerkstatt am wenige Kilometer entfernten Lindener Hafen, wo er tagsüber arbeitete. Nach Feierabend war er oft in den Kneipen rund um die Limmerstraße zu Gast, seine Stammbar war das Havana-Cuba. Im November 2010 verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe, im Januar 2013 kam eine wegen Diebstahls dazu. Da betrieb der Verdächtige bereits einen Kiosk in Braunschweig. Das Büdchen gab er Mitte 2014 wieder auf und zog in einen Braunschweiger Kleingarten.

Verdächtiger sitzt zurzeit in Kiel in Haft

Der Deutsche ist auch wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Zurzeit verbüßt B. eine Haftstrafe wegen Drogenhandels in Kiel, reguläres Haftende wäre am 7. Januar 2021. Er könnte sogar vorzeitig aus dem Gefängnis kommen, den entsprechenden Antrag beim Bundesgerichtshof ( BGH) zog der 43-Jährige nun aber zurück. Der Grund: Der BGH sieht das Landgericht Braunschweig zuständig, in die dortige Justiz habe B. laut seinem Anwalt Friedrich Fülscher allerdings das Vertrauen verloren. Das Landgericht hatte B. Ende 2019 aus dessen Sicht fälschlicherweise wegen schwerer Vergewaltigung unter Einbeziehung früherer Strafen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte 2005 im selben Örtchen, in dem Maddie verschwand, eine damals 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Juni dieses Jahres stufte das BKA Christian B. offiziell als Hauptverdächtigen im Fall Maddie ein. Die Behörde veröffentlichte unter anderem das Foto eines VW Bullis, mit dem der 43-Jährige zum besagten Zeitraum in Portugal unterwegs gewesen sein soll. Nach einem Zeugenaufruf in der Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ gingen 800 neue Hinweise ein. Damals bezeichnete Anwalt Fülscher die Beweislage als „eher dünn“. Eine HAZ-Anfrage zur aktuellen Durchsuchungsaktion ließ B.s Anwalt am Dienstag unbeantwortet.

Durchsuchung wird Mittwoch fortgesetzt

Die neuen Erkenntnisse seit Juni haben auch dazu geführt, dass Ermittler in Belgien und den Niederlanden alte Akten noch einmal öffneten. Anfang Juli suchte die portugiesische Polizei zudem in drei Brunnen nach Maddie – allerdings ohne Erfolg. Ob die Beamten nun hoffen, den Leichnam in Letter zu finden oder andere Spuren vermuten, ist unklar. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig will weder Hintergrund noch Ziel der Maßnahme kommentieren. Nach HAZ-Informationen soll die Durchsuchung aber am Mittwoch weitergehen.

Von Peer Hellerling und Tobias Morchner