Die Spurensuche geht weiter: Auch an diesem Mittwoch will die Polizei in einem Privatgarten im Seelzer Ortsteil Letter nach Hinweisen im Fall der seit 2005 vermissten Maddie fahnden. Der Hauptverdächtige soll dort nach dem Verschwinden der Dreijährigen gelebt haben. Schon am Dienstag kamen Spürhunde und ein Bagger zum Einsatz.