Hannover/Seelze

Die Polizei sucht bereits den zweiten Tag in Folge in einem Privatgarten zwischen Hannover und Seelze-Letter nach Hinweisen auf die seit Mai 2007 verschwundene Madeleine „Maddie“ McCann. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt ( BKA) hüllen sich allerdings weiter in Schweigen, wenn es um den Sinn und Zweck der Aktion geht. Wir haben zusammengetragen, was bislang bekannt ist und was nicht.

Wonach sucht die Polizei ?

Offiziell gibt es dazu keinerlei Auskünfte. Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten: Die Beamten suchen nach Kleidungsstücken von Madeleine McCann, sie suchen nach Tatwerkzeugen oder tatsächlich nach Überresten einer Leiche. Denn die Braunschweiger Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die damals Dreijährige nicht mehr am Leben ist. Denkbar ist auch, dass die Ermittler nach Datenträgern suchen. Denn: Schon einmal fanden die Beamten bei Magdeburg in einer Lagerhalle, die dem Hauptverdächtigen Christian B. gehört, Speichermedien mit kinderpornografischen Inhalten.

Worauf deuten die Spürhunde hin?

Diensthunde der Polizei können in mehreren Spezialdisziplinen ausgebildet worden sein. Es gibt Tiere, die Leichengeruch wittern können. Andere können Geldscheine oder Sprengstoff erschnüffeln. Wieder andere sind in der Lage, Datenträger zu entdecken. Fest steht, dass die Tiere jeweils nur ein Spezialgebiet haben. Allerdings waren auf dem Grundstück verschiedene Spürhunde im Einsatz.

Was wurde bislang gefunden?

Es ist noch unklar, ob die Beamten schon etwas Stichhaltiges entdeckt haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig verweist seit Dienstag darauf, die noch laufenden Ermittlungen nicht gefährden zu wollen. Fest steht bislang bloß, dass die Erde der gesamten Parzelle mit Baggern und Spaten umgegraben wird. Außerdem legten die Polizisten einen Keller frei, der sich unter der bereits vor Jahren abgerissenen Laube befand.

Was sagt der Anwalt des Verdächtigen?

Strafverteidiger Friedrich Fülscher aus Kiel wollte sich am Dienstag auf HAZ-Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Bekannt ist aber, dass die Ermittler noch nicht mit Christian B. gesprochen haben, seit sie mit dem Verdacht, der 43-Jährige könne etwas mit Maddies Verschwinden am 3. Mai 2007 in Portugal zu tun haben, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Eine Vernehmung hat bislang nicht stattgefunden.

Wieso steht der Garten bei Hannover im Fokus?

Christian B. lebte nach seiner Rückkehr aus Portugal unter anderem in Hannover. So soll der 43-Jährige ab 2007 immer wieder in der niedersächsischen Landeshauptstadt gewesen sein. Das passt zu Aussagen von Anwohnern in Letter, nach denen in etwa dem Zeitraum ein Mann die Parzelle genutzt haben soll. Laut einer Passantin war es B., der direkte Gartennachbar wiederum erkannte den 43-Jährigen auf Fotos nicht wieder. Allerdings soll der Unbekannte zwei Hunde und einen Campingbus gehabt haben – was bei Christian B. der Fall war. Ab 2010 lebte und arbeitete der Verdächtige im nur wenige Kilometer entfernten Linden.

Warum betreiben die Ermittler einen so großen Aufwand?

Es fehlt offenbar noch der entscheidende Beweis, der Christian B. mit dem Verschwinden von Madeleine McCann in Verbindung bringt. Bislang wissen die Ermittler nur, dass das Mobiltelefon, das B. vor 13 Jahren benutzte, zum Zeitpunkt des Verschwinden des Mädchens in der Nähe des Tatorts war. Zudem ist klar, dass sich der Verdächtige lange im portugiesischen Praia da Luz aufgehalten hat und dass er wegen Sexualdelikten vorbestraft ist. Das alles reicht aber derzeit offenbar nicht, um Christian B. des Mordes an Maddie anzuklagen.

Hat die Staatsanwaltschaft noch ein Ass im Ärmel?

Es deutet einiges darauf hin. Denn die Behörde hat immer davon gesprochen, dass sie einen sogenannten beweisgestützten Verdacht gegen Christian B. hat. Um welchen Beleg es sich dabei handelt, haben die Strafverfolger bislang nicht mitgeteilt.

Wie lange dauert die Spurensuche in Letter noch an?

Die Staatsanwaltschaft will sich dazu bislang nicht äußern. Die Polizeiaktion begann offenbar bereits am Montagabend mit Observierungen, die eigentliche Suche startete schließlich am frühen Dienstagmorgen. Nach HAZ-Informationen soll der Einsatz am Mittwochabend beendet sein.

