Falsches iPhone bei Ebay Kleinanzeigen verkauft: Festnahme in Hannover

Hannover/Seelze

Zwei junge Männer aus Seelze haben offenbar versucht, gefälschte Smartphones und andere Elektronikgeräte über das Internet zu verkaufen. Nachdem ein Kunde aus Bremen auf die Masche hereinfiel, meldete er sich umgehend bei der Polizei Hannover. Die Beamten konnten die Verdächtigen stellen, jetzt wird wegen mindestens achtfachen Betrugs ermittelt.

Alles begann vergangene Woche Mittwoch: „Damals hatte sich der Geschädigte mit dem Verkäufer getroffen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Via Ebay Kleinanzeigen erwarb der 24-Jährige zuvor ein vermeintliches iPhone „für mehrere Hundert Euro unter dem eigentlichen Neupreis“. Erst wieder zu Hause fiel dem Mann dann auf, dass es sich um eine Fälschung handelte. Als der Bremer dann auf ein identisches Angebot im Netz stieß, verständigte er die Polizei.

Polizei legt sich auf die Lauer

Als Übergabeort für den zweiten Handykauf wurde der ZOB in Hannover abgemacht. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

„Das Foto und auch der Text im Inserat waren identisch“, sagt Bertram. In Absprache mit den Beamten arrangierte der 24-Jährige einen zweiten Kauf am vergangenen Freitag. Als Übergabeort wurde der ZOB in Hannover abgemacht. „Zudem legten sich Einsatzkräfte der Polizei auf die Lauer“, sagt der Behördensprecher. Als der Verkäufer dann erschien, griffen die Ermittler zu und fassten den 19-Jährigen. „Er hatte ein gefälschtes Smartphone bei sich.“

Bei der Vernehmung habe der junge Mann umgehend einen 22-jährigen Komplizen belastet. „In der Folge wurden die Wohnungen der beiden in Seelze durchsucht“, sagt Bertram. Dabei stießen die Ermittler auf gefälschte und echte Elektroartikel, dazu Bargeld. „Alles wurde beschlagnahmt“, teilt der Behördensprecher mit. Im Zuge der weiteren Untersuchungen entdeckten die Beamten zudem mehrere Annoncen im Netz, weshalb nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs in mindestens acht Fällen ermittelt wird. Bertram: „Vielleicht steigt die Zahl sogar noch.“

Von Peer Hellerling