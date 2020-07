Feuer bei Honeywell in Seelze: Polizei vermutet technischen Defekt

Seelze

Das Feuer am Montagnachmittag in einer Produktionshalle auf dem Betriebsgelände der Chemiefirma Honeywell ist vermutlich durch einen technischen Defekt ausgebrochen. Das haben vorläufige Untersuchungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover am Dienstag ergeben. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Mitarbeiter hatten am Montag gegen 16 Uhr zunächst Rauch bemerkt. Kurz darauf löste ein Brandmelder in einer Abluftanlage aus. Die Mitarbeiter entdeckten das Feuer dann an einer Ventilations- und Abluftanlage auf dem Dach einer Produktionshalle, in der fluoreszierende Stoffe hergestellt werden. Neben der Werksfeuerwehr von Honeywell waren auch die Feuerwehren aus Seelze, Letter, Gümmer und Almhorst an der Brandbekämpfung beteiligt. Infolge des Feuers stürzte ein Teil der Ventilations- und Abluftanlage auf das Gebäudedach.

