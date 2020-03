Seelze

Das Beste kommt zum Schluss: Für Michael Lorenz, der nach 18 Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister ausscheidet, hat es sich bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Seelze am Freitagabend genau so verhalten. Für seine langjährigen Verdienste in der Feuerwehr erhielt er das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Ortsbürgermeister Alfred Blume, der selbst viele Jahre auch das Amt des Ortsbrandmeisters bekleidet hat, hielt dazu eine humorvolle Laudatio, gespickt mit vielen Bildern und Anekdoten. Lorenz bleibt der Feuerwehr aber erhalten, weil er weiterhin das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters innehat.

Eberhard Schmidt (rechts) hat Michael Lorenz das Feuerwehrkreuz in Silber ans Revers geheftet. Quelle: Feuerwehr

Feuerwehrleute werden geehrt und befördert

Neben der Auszeichnung für Lorenz standen im Restaurant Hafenblick weitere Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Abschnittsleiter Eberhard Schmidt ernannte Jonas Ditrich und Jana Hiller zu Löschmeistern sowie Simon Bußmann, Daniel Grone-Blume, Marcel Klose und Eric Hinze zu Oberlöschmeistern. Jens Broischer und Lars Kiene dürfen sich ab sofort Hauptlöschmeister nennen. Marek Wegner wurde zum Brandmeister und Christian Berwig zum Oberbrandmeister ernannt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft gab es eine Ehrung für Dieter Wollny, 25 Jahre gehören Metin Sahin, Fabian Skubgich und Daniel Grone-Blume zur Feuerwehr.

Schon 44 Einsätze in diesem Jahr

Insgesamt musste die Ortsfeuerwehr Seelze im vergangenen Jahr 147-mal ausrücken. „Ein durchschnittliches Jahr“, kommentierte das Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Von Menschenrettung bis Fehlalarm habe die Art der Einsätze die volle Bandbreite der Feuerwehrarbeit abgedeckt. Wie schnell die Einsatzbelastung allerdings steigen könne, zeige das neue Jahr, in dem bereits 44-mal die Sirene ertönte. Der jüngste Einsatz davon ist gerade mal einige Tage her, als die Ehrenamtlichen am vergangenen Mittwoch mit ihrem Gefahrgutzug viele Stunden auf der A 2 im Einsatz waren und die Kollegen aus Barsinghausen unterstützt haben.

Nachwuchs plant Ausstellung

Als Leiter der Kinder- und Jugendfeuerwehr gaben Wiebke Blume und Simon Bußmann in ihrem Jahresbericht einen Einblick in die geleistete Arbeit und den aktuellen Mitgliederstand. Als Höhepunkt in diesem Jahr kündigten sie eine Ausstellung mit Namen „Blaulicht-Ausstellung – 60 Jahre Jugendarbeit in der Feuerwehr Seelze“ an, die für Sonnabend, 27. Juni, geplant ist.

Lob und Dank für die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte gab es außerdem vom stellvertretenden Bürgermeister Gerold Papsch, der zudem Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung und Soziales ist.

Von Sandra Remmer