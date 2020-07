Seelze

Eine Windböe war zu heftig: Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagmittag gegen 13 Uhr für einen Feuerwehreinsatz an der Kantstraße in Seelze gesorgt. „Der Baum war total verfault“, sagte Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften rückten die Ehrenamtlichen an, um den mehr als zehn Meter hohen, umgestürzten Baum in Teile zu sägen und die Straße und den Gehweg für den Verkehr wieder passierbar zu machen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Von Sandra Remmer