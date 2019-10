Die Polizei Seelze ist in den nächsten Tagen in allen Stadtteilen unterwegs, um Tipps zum Schutz vor Einbrechern zu geben und Anwohner auf mögliche Schwachstellen ihrer Häuser hinzuweisen. In der vergangenen Woche wurde allein in Velber viermal eingebrochen. Deshalb startete die Aktion auch dort.