Hannover

Er soll als Fußballtrainer Schutzbefohlene im Alter zwischen 13 und 17 Jahren missbraucht haben, soll in 42 Fällen Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen gezwungen oder sie dafür bezahlt haben. Wegen des sexuellen Missbrauchs von zehn Jungen steht der 52-jährige Andreas W. seit Donnerstag vor Gericht. Der Angeklagte kündigte eine ausführliche Einlassung zu den Vorwürfen an – doch Zuschauern und Presse kamen diese nicht zu Ohren. Nach einer Stunde verkündete die 1. Große Jugendkammer unter Vorsitz von Stefan Lücke, dass die Öffentlichkeit für die nächsten Verhandlungstage vom Prozess ausgeschlossen wird.

Der Ausschluss während der Vernehmung der jungen Opfer wurde von Amts wegen beantragt, der Ausschluss während der Ausführungen von W. sowie eines psychiatrischen Sachverständigen beruhte auf einem Antrag von Verteidigerin Louisa Krämer.

Nach einer Stunde verkündete das Gericht, dass die Öffentlichkeit für die nächsten Verhandlungstage ausgeschlossen wird. Quelle: Michael Zgoll

Der gelernte Bäcker, ein stämmiger, großgewachsener Mann mit Stoppelhaarschnitt, machte zu Prozessbeginn – mit kaum vernehmbarer Stimme – nur einige wenige Angaben zu seiner Person. Andreas W., der am 13. Juni 2019 vor einem Supermarkt in Ronnenberg festgenommen worden war, hatte einige der ihm vorgeworfenen Taten bereits bei den polizeilichen Vernehmungen zugegeben. Ans Licht gekommen waren die Missbrauchsfälle, weil sich Jungen ihren Eltern offenbart und diese die Polizei informiert hatten.

W. erfand Sportmanager Armin

Staatsanwalt Michael Wagner brauchte rund 20 Minuten, um die 42 Tatvorwürfe zu verlesen. Demnach hat W. die Jungen zwischen Januar 2018 und Juni 2019 vor allem in einem Hotel in Bornum missbraucht. Diese Unterkunft wird ohne Rezeption betrieben und ermöglicht völlig unbeobachtete Besuche. W. erfand einen Sportmanager namens Armin, der den Kindern und Jugendlichen besondere Fördermaßnahmen versprach, am Ende womöglich eine Karriere in der Fußballbundesliga. W. selbst war einerseits als Berufseinstiegsbegleiter und Leiter einer Fußball-AG an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Ronnenberg tätig, arbeitete aber auch als Fußballtrainer beim TuS Seelze. Das erklärt, dass sich zwei Missbrauchsfälle in der Schule und einige wenige auch in der Gartenlaube des Angeklagten in Seelze abgespielt haben sollen.

Zehn Euro für Missbrauch gezahlt

Laut Anklage bestellte „Armin“ die Jungen unter dem Vorwand, sie medizinisch untersuchen zu müssen, in das Hotel. Dort missbrauchte er sie auf unterschiedliche Weise. An manchen Tagen „empfing“ der Angeklagte im Hotelzimmer mehrere Jugendliche hintereinander. Gelegentlich sollen die Opfer auch entlohnt worden sein. Der Staatsanwalt nannte in einem Fall – einem Missbrauch in einer Seelzer Gartenlaube – einen Betrag von zehn Euro, den ein damals 16-Jähriger bekommen haben soll; einem anderen Jungen versprach W. laut Anklage neue Fußballschuhe.

Die Jugendkammer hat lediglich vier Verhandlungstage anberaumt. Sollte W. ein umfassendes Geständnis ablegen, ist es denkbar, dass nicht alle Opfer vor Gericht aussagen müssen.

Von Michael Zgoll