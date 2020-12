Garbsen/Seelze

Besuche sind derzeit nicht möglich, der persönliche Kontakt läuft seit Monaten ausschließlich über digitale Medien: Die Corona-Pandemie stellt auch die Partnerschaft der Willehadi-Gemeinde mit zwölf kleinen Gemeinden der Iglesia Christiana Luterana de Honduras vor große Herausforderungen. Seit 1989 engagieren sich Willehadi und zwölf weitere Kirchengemeinden aus Garbsen und Seelze für die Gemeinden in dem mittelamerikanischen Land – mit 2000 Mitgliedern aus 440 Familien eher eine religiöse Minderheit.

Honduras sei von Corona stark betroffen, insbesondere in den Wirtschaftszentren Tegucigalpa und San Pedro Sula, berichtet Thomas Herbst aus Havelse, einer der Koordinatoren des Projekts. Der 54-Jährige betreut die Aktivitäten gemeinsam mit Heike Ippensen und Antje Timm-Meyer aus Lohnde, Edgar Dogge, ehemaliger Pastor der Versöhnungsgemeinde, und anderen Ehrenamtlichen.

Zu San Pedro Sula, der nach Tegucigalpa zweitgrößten Stadt des Landes, bestehen seit mehr als drei Jahrzehnten enge Kontakte. Die Stadt gilt mit Drogenhandel, Bandenkriminalität und extremer Armut als eine der gefährlichsten Städte weltweit.

Gemeindeleben: Mit rund 2000 Mitgliedern aus 440 Familien sind die Gemeinden der Iglesia Christiana Luterana de Honduras eine religiöse Minderheit. Quelle: Privat

Besuche sind abgesagt

„Die Corona-Krise hat die ohnehin oft existenziellen Probleme der Menschen noch verstärkt“, sagt Herbst. Die evangelischen Gemeinden in Honduras haben sich aktuell und mithilfe der deutschen Partner für mobile Kliniken und die konkrete Unterstützung für den Lebensunterhalt eingesetzt – in der Vergangenheit auch für eine Gesundheitsstation, in der Jugendarbeit sowie für Kultur- und Sportprojekte.

Die große Verbundenheit komme besonders bei den regelmäßigen Video-Anrufen zum Ausdruck. „Das ist für uns alle eine ganz neue Erfahrung“, so der Havelser. „Mit einem Klick in Honduras zu sein und sich so oft von Angesicht zu Angesicht zu sehen.“ Reisepläne gäbe es allerdings noch keine – Honduras ist weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Coronabedingt absagen mussten die deutschen Gemeinden auch die Besuche von zwei Jugendlichen aus Honduras.

Fußball, Gewalt und Wirbelstürme – damit verbinden viele Honduras. Eher unbekannt: In Garbsen gibt es seit 1989 Verbindungen zu dem zentralamerikanischen Land am Atlantik. Quelle: Privat

Im Mittelpunkt des Honduras-Projekts werde auch in der Zeit nach der Pandemie das Stipendiatenprogramm stehen, so Herbst. Das habe schon mehr als 60 jungen Menschen ein Studium ermöglicht. Und zwar nicht nur der Theologie, sondern auch für Gesundheitsberufe, technische Fächer und sogar für eine forstwirtschaftliche Ausbildung.

Die Partnerschaft habe auch für die Honduraner eine große Bedeutung. „Ich bin so dankbar und glücklich für jede Begegnung, jedes Erlebnis, jedes gute Gespräch“, hieß es vor Kurzem in einem Dankesbrief aus Übersee. „Das ist so wichtig für unsere tägliche Arbeit. Ihr zeigt uns, dass wir nicht vergessen sind.“

