Garbsen

Gleich mehrfach mussten die Garbsener Ortsfeuerwehren an diesem Wochenende zu Einsätzen ausrücken. Wie Sprecher Stefan Müller mitteilte, waren es aber weitgehend harmlose Vorfälle. Zum Teil rückten die Einsatzkräfte unverrichteter Dinge wieder ab.

Bereits am Sonnabendvormittag mussten Ehrenamtliche der Ortsfeuerwehr Garbsen einem Rollstuhlfahrer zu Hilfe kommen, dessen elektrisch betriebenes Gefährt aus unbekannten Gründen nicht mehr fahrbereit war. Sie nahmen den Mann samt Rollstuhl mit ins Feuerwehrfahrzeug und brachten ihn nach Hause.

Am Sonnabendmittag hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf der Höchte in Havelse Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings keinen Rauch oder Anzeichen eines Brandes wahrnehmen. Mit Gewalt öffneten sie eine Wohnungstür – aber auch dort stellten sie kein Feuer fest.

Brandgeruch kommt vom Grillplatz

Gegen 16 Uhr meldete ein Einwohner eine Rauchentwicklung im Bereich des Schützenplatzes in Berenbostel. Diese rührte aber vom dortigen Grillplatz her, die Einsatzkräfte mussten also nicht tätig werden.

In der Nacht zum Sonntag bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Bärenhof gegen 2.45 Uhr den Warnton eines Rauchmelders und nahmen Brandgeruch war. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Garbsen rückte in den Stadtteil Auf der Horst aus. In einer Wohnung war eine Pizza in einem Ofen angebrannt. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und konnte nach etwa 45 Minuten wieder einrücken.

Von Linda Tonn