Garbsen

Ab sofort können Garbsener Schülerinnen und Schüler kostenlos Bewerbungsfotos im Freizeitheim erstellen lassen. Termine sind buchbar über die Internetseite www.gogarbsen.de. Da die Fotos nur in digitaler Form bereitgestellt werden, sollte ein entsprechendes Speichermedium zum Termin mitgebracht werden. Ansprechpartner im Freizeitheim zum Thema ist Oliver Wekel. Er ist unter Telefon (0 51 31) 70 77 21 und per E-Mail an freizeitheim-garbsen@gmx.de erreichbar.

Von Linda Tonn