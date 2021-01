Garbsen-Mitte

Die Polizei Garbsen ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Nähe des Shopping-Plazas in Garbsen. Bei dem Vorfall ist am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr eine 30-jährige Frau aus Seelze verletzt worden. Die überquerte auf dem Weg zum Einkaufszentrum zu Fuß die Diamantstraße, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde sie von einem dunklen Audi mit hannoverschem Kennzeichen am Oberschenkel erfasst.

Opfer schlägt mit Oberkörper auf Motorhaube

Die 30-Jährige schlug zunächst mit dem Oberkörper auf die Motorhaube und rutschte anschließend auf den Boden. Dabei fiel ihre Brille herunter. Als sie diese aufheben wollte, gab die Autofahrerin Gas und fuhr weg, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die 30-Jährige wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall nur leicht verletzt, sie konnte aber noch selbst zur nahe gelegenen Wache gehen und Anzeige erstatten.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Autofahrerin wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Die Flüchtige soll blonde Haare haben, bei dem Audi könnte es sich um das Modell A 6 handeln. Zeugen melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7­ 01 45 15.

Von Gerko Naumann