Seelze

Die Gartenregion Hannover bezuschusst erneut originelle Ideen für Gärten aus Seelze und den Umlandkommunen. Schwerpunkte des Programms „Gärten fördern – Zukunft ernten“ sind in diesem Jahr Ernährung und Gesundheit, Anpassung an das Klima und die grüne Baukultur. Das Gesamtbudget beträgt 100.000 Euro.

Auch Städte und Gemeinden können teilnehmen

„Wir suchen kreative Antworten auf die Frage, wie Gärten und Grünräume der Region Hannover angesichts aktueller Herausforderungen zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen können“, sagt Astrid Eblenkamp vom Projektteam der Gartenregion Hannover. An dem Wettbewerb beteiligen können sich sowohl Vereine als auch private Organisationen, Forstverwaltungen, Realverbände und in Einzelfällen auch natürliche Personen, die in der Region aktiv sind und mit dem zu fördernden Projekt keine kommerziellen Interessen verfolgen. Auch Städte und Gemeinden aus der Region können daran teilnehmen.

Bewerbungen möglich bis Ende März

Nachdem der Startschuss bereits zu Jahresbeginn gefallen ist, sind die ersten Ideen eingegangen. Dabei reicht die Bandbreite von Schulgartenprojekten über vertikale Anbaumethoden für Nutzpflanzen in der Stadt bis zu einer Initiative zum Erhalt alter Gemüsesorten. Bewerbungen sind noch bis Mittwoch, 31. März, möglich.

Informationsbroschüre liegt im Rathaus aus

Aus Sicht von Seelzes Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz ist insbesondere der Förderschwerpunkt Klimaanpassung sehr wichtig. „Durch grüne, blühende Gärten kann das Regenwasser besser vom Boden aufgenommen und gespeichert werden. Besonders an heißen Sommertagen wird durch die Verdunstung der Blätter der Pflanzen die Umgebungstemperatur deutlich gesenkt. Zudem geben Bäume durch den Schattenwurf eine angenehme Kühle im Sommer“, sagt Röhrdanz. Genauso wichtig sei auch der Förderschwerpunkt grüne Baukultur, welcher sich insbesondere damit beschäftigt, wie Insektenschutz und Biodiversität aktiv gefördert und in die Gebäudefassade sowie Dachflächen integriert werden können.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet auf gartenregion.de. Darüber hinaus liegen Infoflyer im Foyer des Rathauses zu dem Regionsprojekt aus.

Von Sandra Remmer