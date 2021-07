Letter

Es war gleich in mehrere Hinsicht ein besonderer Abiturjahrgang, der am Donnerstagabend in der großen Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Letter verabschiedet wurde. Zum einen ist es der erste Jahrgang, der nach Wiedereinführung von G 9 nach 13 Jahren sein Abitur abgelegt hat, zum anderen ist es auch der erste Jahrgang, der sein Abitur zur Zeit der Corona-Pandemie geschrieben hat. Ein Schuljahr mit Begriffen wie E-Learning, Szenario A,B,C, Präsenzunterricht und Wechselmodell liegt hinter ihnen. Eine doppelte Premiere also.

Schulleiter Andreas Schmidt verabschiedet den Abi-Jahrgang 2021. Quelle: Sandra Remmer

Feierstunde mit rund 500 Gästen

Insgesamt 131 Gymnasiasten haben am Donnerstagabend in einer Feierstunde, eingerahmt von goldenen Luftballons, ihr Abiturzeugnis von Schulleiter Andreas Schmidt erhalten. Davon bekamen 127 das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, vier Schüler verlassen das GBG mit der Fachhochschulreife. Mehr als 500 Gäste konnten aufgrund der weiter sinkenden Corona-Zahlen in der großen Turnhalle des Gymnasiums Platz nehmen – Voraussetzung für die Teilnahme war ein negativer Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden.

Fast 600 Gäste dürfen aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen bei der Verabschiedung in der Turnhalle dabei sein. Quelle: Sandra Remmer

Dreimal die Traumnote 1,0

„ABIstrokatie: Der Adel geht, das Fußvolk bleibt“, dieses Motto hatte sich der Jahrgang 13, den Jahrgangsleiter Olaf Böttcher als außerordentlich engagiert und reif beschreibt, für ihr Abitur ausgesucht. Und nicht nur engagiert, sondern offenbar auch fleißig waren die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr, was ein Blick auf den Abiturdurchschnitt von 2,32 verdeutlicht. „Beim letzten Abitur lag der Durchschnitt bei 2,51. Das eine Schuljahr mehr, wenn auch durch Corona geprägt, macht sich bemerkbar“, sagte Andreas Schmidt in seinem Grußwort. Frederik Eberhard, Ariane Hanslik und Lara Lovisa Linke erreichten die Traumnote von 1,0. 32 weitere Schüler schafften ebenfalls einen Abschluss mit einer Eins vor dem Komma.

Für besondere Leistungen in den Naturwissenschaften erhält ein Teil der Abiturienten eine besondere Auszeichnung. Quelle: Sandra Remmer

Abschiedsgeschenk vom Bürgermeister

Zum letzten Mal in seiner Funktion als Bürgermeister überbrachte Detlef Schallhorn Glückwünsche im Namen von Rat und Verwaltung. Seine Amtszeit im Rathaus endet mit der Kommunalwahl im September. Ein Abschiedsgeschenk hinterlässt Schallhorn den künftigen Abiturienten aber. „Eure Schule wird nicht so bleiben, wie ihr sie kennt. Wir investieren mehr als 40 Millionen Euro in das weltbeste Gymnasium überhaupt“, sagte der Bürgermeister.

Das sind die Abiturienten 2021 Nele Ahlborn, Jan Kilian Ahlswe, Aylin Akdemir, Irem Alakus, Nabil Alsaman, Dominik Anker, Karo Ari Ali Salih, Moritz Beermann, Katharina Helga Ursula Bicker, Luca Blinzler, Thorben Bode, Nick Böhnke, Alexej Bogdanovs, Leon Borges, Fredrik Brinckmann, Carlo Brokering, Luis Budow, Florina Dähndel, Kira Dettmering, Ceyda Ceren Dilmac, Leonie Döhrmann, Georgia Dounaki, Jan Dröge, Johanna Maria Dupke, Frederik Eberhard, Björn Ellwert, Cemre Ali Ertürk, Melisa Ertürk, Torge Fischer, Antonia Francine Franke, Ron Manfred Fricke, Tamani Alexandra Friße, Jule Gärtner, Finnja Leoni Göhring, Neele Göke, Marcel Gregor Maximilian Grunwald, Maite Gümmer, Lea Hackbarth, Ariana Hanslik, Kim-Zoe Hartmannn, Tim Christian Hartmann, Niklas Henze, Emily Hoch, Louis Hoch, Lina Hoffmann, Jakob Hohlbein, Friedrike Hue, Alina Hune, Jette Chiara Ihl, Akim Ince, Bleart Islamaj, Niyoschan Niels Jahnke, Maximilian Christoph Janzen, Ben Jopp, Niklas Kaufmann, Nicola Marie Kauk, Eliz Yaren Kaya, Julia Kern, Viola Kirkegaard Kräge, Carolina Annabell Klingebiel, Constantin Koch, Tomke Marie Köhler, Christian Körber, Kelyn Kuck, Johannes Kundrus, Amelie Kunz, Jaro Felix Laschek, Lara Lovisa Linke, Maria Löbbert, Elena Elisabeth Lütke Börding, Daniel Maksumov, Marten Mati, Merle Sophie May, Cara Moll, Elmira Muric, Minh Thu-Michelle Nguyen, Gülsüm Özcicek, Christian Olbrich, Mehmed Emin Oral, Abes Osmanaj, Ethel Oyson, Cynthia Panczyk, Patryk Pawel Pawletta, Janina Petrovic, Fynn Pfannenschmidt, Kilian Pluta, Max Pohle, Monika Qupi, Luisa Ramos, Rudolf Raskuratov, NIls Reinhardt, Benjamin Remke, Laura Schmerer, Annika Schmidt, Jasmin Schmidt, Laura Schmidt, Christoph Schomburg, Bastian Schrader, Tanyel Schumacher, Eliano Seeberg, Marteen Bo Seeger, Marvin Sierk, Paul Maximilian Stelling, Lena Mattea Stöxen, Melvin Thiel, Selin Tokac, Silas Tomszak, Kevin Usiak, Janeni Uthayrasa, Jesko Vogt, Melisa Vural, Matthis Elias Wiegmann, Jan-Malte Wilkening, Nina Witte, Stine Zimdars.

Von Sandra Remmer