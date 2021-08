Georg Moxter ist neuer Klimaschutzbeauftragter für Seelze

Seelze

Seit Anfang Juli hat die Stadt Seelze einen neuen Klimaschutzbeauftragten. Der 59-jährige Georg Moxter hat sich bereits während seines Studiums mit der Fachrichtung Energie- und Wärmetechnik befasst. „Klimaschutz finde ich schon immer spannend“, sagt der zweifache Familienvater. Während seiner beruflichen Stationen, die von Beratungsunternehmen mit Einsatzgebieten in Deutschland, Schweiz und Österreich bis hin zu den Stadtwerken in Kiel reichten, hat sich der Ingenieur mit Projekten des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Energieversorgung beschäftigt. Moxter arbeitete auch in Stuttgart, Hannover oder Karlsruhe, zuletzt war er für einen Ableger des Fraunhofer Instituts tätig.

„Wir sind sehr froh, dass wir ihn für Seelze gewinnen konnten“, sagte Stadtbaurat Dirk Perschel. Den Personalwechsel wolle man auch zum Anlass nehmen, die Aktivitäten seitens der Stadt in Richtung Klimaschutz für die Bürger sichtbarer und transparenter zu gestalten.

Die Aufgaben in Seelze sieht Moxter als ein komplexes Thema an. „Es gibt zahlreiche Fördermittel, die wir kurzfristig beantragen müssen. Das ist kein Marathon, sondern ein 100-Meter-Sprint“, sagt er.

Neben den Lüftungsanlagen für Schulen und Kindergärten steht auch die Elektromobilität im Fokus des Klimaschutzbeauftragten und des Stadtbaurates. Für die Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro im Bereich der Fahrzeugumstellung des Betriebshofes sei bereits ein Förderantrag gestellt, so Perschel.

Bereits ab Herbst soll es vor dem Rathaus eine öffentliche Ladesäule für E-Autos geben. In den kommenden zwei Jahren soll diese den Seelzerinnen und Seelzern kostenlos zur Verfügung stehen. „Wir haben auch zwei weitere Standorte geplant“, erläutert Stadtbaurat Perschel. Derzeit sei man auf der Suche nach einem Vertragspartner.

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

Großes Potenzial und Schwerpunkt seiner Tätigkeit sieht der Klimaschutzbeauftragte aber auch in den Gebäuden, die zur Stadtverwaltung gehören: Photovoltaikanlagen auf den Dächern und umweltfreundliche Heizungsanlagen könne er sich vorstellen. „Wir legen nicht die Hände in den Schoß, wir sind aktiv“, teilt Moxter mit. In regelmäßigen Abständen solle zukünftig der Bauausschuss über die Aktivitäten informiert werden.

Moxter will auch der Frage nachgehen, welche Blockheizwerke vor Ort existieren und wer Abwärme abgeben könnte. In dieser Richtung führe er bereits erste Gespräche. Und auch der Ausbau der Radwege liegt dem Klimaschutzbeauftragten am Herzen. „Der Weg zur Arbeit soll fahrradfreundlicher gestaltet werden“, erklärte er.

Den Klimaschutz will er in alle Neubaugebiete einbringen, aber auch die anderen Hauseigentümer erreichen. „Ich möchte aktiv werden und auf die Eigentümer zugehen“, sagte er.

Informationsbroschüren der Region Hannover zu unterschiedlichen Themen liegen im Rathaus aus. Wer Interesse an einer Beratung hat, kann sich mit dem Klimabeauftragten unter Telefon (05137) 828-436 in Verbindung setzen.

Von Heike Baake