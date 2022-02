Letter

Im März 2016 ist die Familie Brandes mit ihrem „Kaufhaus für Jedermann“ an den Start gegangen, im Dezember desselben Jahres mussten sie sich bereits wieder von ihrem Traum verabschieden. Zu hoch waren die Betriebskosten, zuerst in den Räumen an der Brandenburger Straße, dann in einem ehemaligen Möbellager an der Uferstraße, das ihnen die Stadt Seelze mietfrei zur Verfügung gestellt hatte. Doch Yvonne Brandes hat sich von ihrem Traum noch nicht verabschiedet und möchte gerne wieder ein soziales Kaufhaus in Letter oder Seelze eröffnen.

Onlineshop seit November am Start

Seit November vergangenen Jahres betreibt die älteste Tochter der Familie einen Onlineshop. Jeder Artikel, den sie gespendet bekommt, wird fotografiert, mit einer detaillierten Beschreibung versehen und dann eingestellt. An ihrem Rechner kann sie sehen, wie viele Beobachter die einzelnen Artikel haben. „Es gucken sich ziemlich viele die Sachen an, aber der Verkauf läuft schleppend“, sagt Yvonne Brandes. Es fehle eben die Laufkundschaft, die es bei einem Ladengeschäft gibt.

In ihrer Werkstatt baut Yvonne Brandes bekannte Gebäude nach. Quelle: Sandra Remmer

Wohnung als Lager

Ihre Wohnung nutzt die Familie derzeit als Warenlager. Bis an die Decken stapeln sich T-Shirts, Pullover und Hosen, aber auch technische Geräte, Bücher und Einrichtungsgegenstände. In ihrer Werkstatt reihen sich zudem zahlreiche selbst gebastelte Nachbauten bekannter Gebäude aneinander, die zum Teil auch über den Shop vertrieben werden. Wenn Yvonne Brandes ihr Bett erreichen möchte, muss sie einen regelrechten Zickzacklauf hinlegen. „Zusätzlich haben wir noch zwei Kellerräume und zwei Garagen voll“, sagt Brandes. Die Spendenbereitschaft der Menschen sei groß, und bis auf Unterwäsche und Matratzen nimmt die Familie alles an. Jedes Teil wird anschließend begutachtet, und – wenn es für gut befunden wird – gewaschen und in den Lagerbestand einsortiert. Was Brandes hingegen manchmal ärgert ist, wenn Menschen offensichtlich nicht mehr verwertbare Dinge bei ihr abgeben, die eigentlich auf die Müllkippe gehören. Leider käme das immer wieder vor.

Yvonne Brandes betreibt ihren Onlineshop von zu Hause aus. Quelle: Sandra Remmer

Der Bedarf für ein Kaufhaus dieser Art ist nach Ansicht der Familie da. „Wir bekommen viel Zuspruch von den Letteranern, wieder aufzumachen“, sagt Yvonne Brandes. In fast allen Nachbarkommunen gebe es Kaufhäuser dieser Art. Und es seien durchaus Räumlichkeiten in Letter vorhanden, die für ihre Bedürfnisse passen würden. „Die ehemalige Volksbank-Filiale oder auch das ehemalige Deja-vu“, nennt Brandes Beispiele. Mit der Bitte um Unterstützung hat sich die Familie auch an die Stadt gewandt, aber bislang noch keine konkrete Antwort erhalten.

Versand erfolgt kostenlos

Ums Geld verdienen gehe es Yvonne Brandes bei ihrem Vorhaben nicht in erster Linie. „Wir sind einfach sozial“, sagt die Mutter von drei Kindern. Bis das „Kaufhaus für Jedermann“ wieder neue Räumlichkeiten gefunden hat, können Interessierte im Onlineshop auf www.kaufhausfuerjedermann-letter.de stöbern. Der Versand der Ware erfolgt kostenlos oder wird von Yvonne und ihrem Vater Michael Brandes mit dem Auto frei Haus geliefert.

Von Sandra Remmer