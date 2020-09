Grabungen im Fall Maddie bei Hannover: Ermittler äußern sich erstmals

Hannover/Seelze

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig macht erstmals Angaben zu ihrer zweitägigen Suchaktion im Fall der verschwundenen Maddie McCann in einem Garten bei Hannover. Auf HAZ-Anfrage teilten die Strafverfolger jetzt mit, es seien im Rahmen der Ermittlungen alle Orte überprüft worden, an denen Beweismittel vorhanden sein könnten. Konkret ging es bei den Grabungen um Speichermedien. Vor anderthalb Monaten gruben die Beamten teils mit schwerem Gerät die komplette Parzelle in Seelze-Letter um und legten dabei auch einen alten Keller frei.

Der Einsatz fußte laut Staatsanwaltschaftssprecher Christian Wolters auf den Erfahrungen, „dass der Beschuldigte durchaus schon Datenträger vergraben hatte“. Damit ist das Gelände einer alten Kistenfabrik in Neuwegersleben ( Sachsen-Anhalt) gemeint, auf dem die Beamten 2016 in einer Grube Speichermedien mit Missbrauchsbildern von Kindern fanden, die B. gehörten. Der 43-Jährige gilt seit Juni als Hauptverdächtiger im Fall Maddie und soll kurz nach ihrem Verschwinden 2007 in Portugal mehrere Monate im Garten in Letter verbracht haben. Außerdem lebte der mehrfach vorbestrafte Sexualtäter ab 2010 zeitweise fest in Hannover-Limmer.

Parzelle vorsorglich durchsucht

Daher entschieden sich die Strafverfolger offenbar vorsorglich für die Grabungen am 28. und 29. Juli. „Die Parzelle war bis dato noch nicht umfassend durchsucht worden“, sagt Wolters. Die Ermittler setzten unter anderem einen Spürhund aus Nordrhein-Westfalen ein, der auf das Erschnüffeln von Datenträgern spezialisiert ist. Der Einsatz zog ein internationales Medienecho auf sich, B.s Anwalt bezeichnete das Vorgehen als „pure Verzweiflungstat“.

Zur Galerie Die Beamten suchen nach Hinweisen zum Fall der 2007 verschwundenen Maddie McCann

Einen „aktuellen, konkreten Hinweis“ auf den Garten habe es laut Wolters aber nicht gegeben. Vielmehr war alles „das Resultat routinemäßiger Ermittlungsarbeit“. Bei der entscheidenden Frage allerdings bleibt die Staatsanwaltschaft bei ihrer seit Grabungsbeginn andauernden Linie: „Ob dort etwas und gegebenenfalls was dort gefunden wurde, möchte ich derzeit mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen“, sagt Wolters.

Von Peer Hellerling