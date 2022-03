Seelze

Der Baubeginn der Grundschule in Seelze-Süd steht bevor. Darum lädt die Stadt alle Interessierten für Donnerstag, 24. März, um 17.30 Uhr, zu einem Informationsabend in das Forum des Schulzentrums ein.

„Wir wollen den Anliegerinnen und Anliegern sowie weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand der Planungen zum Neubau der Grundschule Seelze-Süd vorstellen und ihnen die Möglichkeit geben, frühzeitig viele Antworten auf ihre Fragen zu erhalten“, erklärt Andrea Kaemmerer, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Freizeit.

Lesen Sie auch So soll die neue Grundschule Seelze-Süd laut Planung aussehen

Planungsbüro informiert

Der Baubeginn für den Grundschulneubau wird voraussichtlich Anfang Juni sein. Wie die Schule am Ende der Straße An den Grachten nach ihrer Fertigstellung aussehen wird, präsentieren am Infoabend Vertreter des Planungsbüros ppp aus Lübeck. Die Planerinnen und Planer informieren darüber hinaus über den Ablauf der Bauarbeiten und den zu erwartenden Verkehr zu der Baustelle, der vor allem die Nachbarn im direkten Umfeld betreffen wird. Es wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet.

Anmeldung erforderlich

„Für die Teilnahme am Informationsabend bittet die Stadt Seelze um eine vorherige Anmeldung“, sagt Pressesprecher Carsten Fricke. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei Carina Jabs von der Abteilung Grundschulen der Stadt Seelze unter Telefon (05137) 828285 oder per E-Mail an carina.jabs@stadt-seelze.de anmelden.

Der Zugang zum Forum des Schulzentrums führt über den Eingang zum Pausenhof an der Grand-Couronne-Allee. Für die Versammlung gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Von Heike Baake