Gümmer ist in Seelze Spitze bei den Spendern für Hundekotbeutel

Gümmer

Mehr als 160 Hunde sind in Gümmer gemeldet – damit liegt das Dorf prozentual auf die Einwohnerzahl gerechnet an der Spitze aller Ortsteile. „Spitzenreiter in Seelze sind wir auch bei den Spendern für Hundekotbeutel“, sagt Nadine Pfeiffer vom Ortsrat Gümmer. Ihres Wissens nach gebe es derartige Spender nur noch in Letter. Die Mitglieder des Gremiums haben sich am Mittwochnachmittag auf dem Hof von Ortsbürgermeister Christian Schomburg getroffen, um eine neue Lieferung der Hundekotbeutel entgegenzunehmen. Insgesamt sind es drei große Kartons und zwei kleine.

Hundekotbeutel in Gümmer müssen im Restmüll entsorgt werden

Die fünf Spender stehen am Graseweg, Westfalenstraße, Am Wiesengrund, an der Friesenstraße sowie am Forstweg. „Der Hundekot war wirklich ein Problem in unserem Ort. Daher kamen wir auf die Idee, die Spender aufzustellen“, sagt Pfeiffer. Die Organisatoren der Aktion machen nachdrücklich darauf aufmerksam, dass die Entsorgung der Beutel über die Restmülltonne erfolgen muss, denn die Tüten sind nicht biologisch abbaubar. „Sie gehören auch nicht in die Natur“, ergänzt Volker Langhorst.

Viele Hundekotbeutel landen achtlos in der Natur

Zum Bedauern des Ortsrats finden sich manchmal achtlos weggeworfene gefüllte Hundekotbeutel in der Masch und in Büschen von Durchgangswegen. „Daher haben wir auch rote Beutel ausgesucht, weil sie besser zu sehen sind. Vielleicht ist den Gassi-Gehern das dann auch eher peinlich“, sagt Ortsratsmitglied Pfeiffer. Oder die Beutel müssen bei der nächsten Müllsammelaktion wieder eingesammelt werden. Leider seien auf den direkten Wegen in Richtung der Feldwege oft dennoch Hinterlassenschaften von Hunden zu finden.

Vorrat an Hundekottüten in Seelze-Gümmer reicht für etwa zwei Jahre

Auch der private Mülleimer des Schützenvereins, der sein Schützenhaus am Ortsausgang hat, wurde nach Angaben der Ortsratsmitglieder schon oft zur Entsorgung der Hundekotbeutel benutzt. Das ist widerrechtlich, weil es sich um ein Privatgrundstück handelt. „Der gefüllte Beutel muss im Restmüll entsorgt werden“, macht Pfeiffer mit Nachdruck deutlich. Sie denkt, dass der Vorrat an Tüten etwa für zwei Jahre reicht.

Sponsoren ermöglichen die Anschaffung

Der Ortsrat hat bereits kleine Schilder an die Spender gehängt mit der Bitte, dass jeder Hundebesitzer sorgsam und sparsam mit den Tüten umgehen soll. Diese haben insgesamt einen Wert von rund 500 Euro. Ermöglicht haben die Anschaffung Sponsoren wie Friseur Haareszeit in Gümmer, Hans Thierfelder von der Allianz sowie Heiko Seegers. Der Dank des Ortsrats gebührt auch Jennifer Osmi. Sie füllt die Spender mit neuen Beuteln auf, wenn diese leer sind.

Als weiteres Ziel haben sich die Ortsratsmitglieder auf die Fahnen geschrieben, dass der Bolzplatz an der Friesenstraße wieder geöffnet wird. „Der ist seit zwei Monaten geschlossen“, sagt Sebastian Dietrich. Angeblich nur vorübergehend. Für den Ortsrat dauert die Schließung zu lange. Denn bei mildem Wetter könnten die Kinder und Jugendlichen dort noch spielen. Grund für die Schließung ist nach Angaben der Stadt Seelze, dass es derzeit keinen Schließdienst gibt. Die Verwaltung ist jedoch zuversichtlich, jemanden zu finden. Die Suche nach Bewerbern läuft.

