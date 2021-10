Seelze

Einen Weihnachtsmarkt rund um die St. Martinskirche – wie ihn die Seelzer seit vielen Jahren kennen und schätzen – wird es wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht geben. Als Grund dafür nennt Thomas Meyer, Vorsitzender des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS), unter anderem die noch immer nicht gegebene Planungssicherheit und auch mögliche Schwierigkeiten bei der Eingangskontrolle, wenn die 3G-Regel weiterhin anzuwenden sein sollte.

Weihnachtsdorf als Alternative

„Aber es wird eine Alternative geben“, kündigt Meyer an. Wie auf der HGS-Mitgliederversammlung entschieden, soll anlässlich der HGS-Aktion „Adventszauber“ ein Weihnachtsdorf auf dem Platz vor dem Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelzes Ortsmitte aufgebaut werden. Neben der bekannten Glühweinhütte, die vom Verein der Gewerbetreibenden selbst betrieben wird, sollen dort weitere Anbieter in den Holzhütten der HGS ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot aus Kulinarischem, Weihnachtsdekoration und Kunsthandwerk schaffen.

Donnerstags und freitags wird geöffnet

Geöffnet hat das Dorf dann in der Adventszeit jeweils donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr. Die Premiere ist für den 25. und 26. November geplant. Als letzter Termin ist der Freitag, 17. Dezember, vorgesehen.

Von Sandra Remmer