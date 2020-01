Seelze

So schön kann ein neues Jahr beginnen: Als Gewinner freuen sich Petra und Edgar Tempel aus Letter sowie Dirk Haberstein aus Hannover über die Hauptpreise der Seelzer Adventslosaktion. Am Freitagmorgen haben sie ihre Umschläge in der Kreuz-Apotheke entgegengenommen.

Beide Gewinner können für 1000 beziehungsweise 500 Euro eine ausgedehnte Shoppingtour in der Obentrautstadt unternehmen. Sponsor und Ausrichter ist die Gemeinschaft für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS).

Ideen für den Einkauf gibt es viele

„Wir gehen zu unserem Schlachter, zum Blumenladen oder zu Rilling & Partner. Es gibt so viele Möglichkeiten“, sagte Petra Tempel. Gemeinsam mit ihrem Mann Edgar füllt sie regelmäßig die Lose der HGS aus, die zur Weihnachtszeit in den teilnehmenden Geschäften ausgegeben werden. Aber den ersten Preis haben sie noch nie gewonnen. Auch Dirk Haberstein hat zum ersten Mal gewonnen und plant, Geld und Gutscheine in Seelze auszugeben. „Wir waren bis auf einmal auch immer auf einen Glühwein freitags an der HGS-Bude in Seelze“, erzählt Haberstein. Das sei eine gute Gelegenheit gewesen, alte Bekannte zu treffen.

HGS gibt 130.000 Lose aus

Die Adventsverlosung ist im Prinzip eine Treueaktion. Bei jedem Einkauf erhielten Kunden in den teilnehmenden Geschäften je nach Einkaufssumme einen oder mehrere Gutscheine. Die Kupons konnten sie entweder gegen einen vergünstigten Glühwein oder Kakao an der HGS-Adventsbude vor dem Alten Krug eintauschen oder an der Verlosungsaktion teilnehmen. „Wir haben 130.000 Kupons ausgegeben“, sagt HGS-Vorstand Thomas Meyer. 44.000 Kupons gingen in die Verlosung, rund 5000 wurden gegen Glühwein eingetauscht. „Alles in allem sind das mehr als in den Vorjahren – eine gute Resonanz“, sagt Thomas Meyer.

Von Sandra Remmer