Seelze

„Wir machen nichts ist nicht die Lösung“, sagt Frank Schaper, der Sprecher der Seelzer Händlergemeinschaft HGS. Lange hat sich der Vorstand der HGS darüber beraten, was mit den coronabedingten Einschränkungen möglich ist – und was nicht. Entstanden ist so die Idee eines „langen Sonnabends“, bei dem die teilnehmenden Geschäfte am Sonnabend, 12. September, ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr ausweiten wollen. Außerdem ist ein Rahmenprogramm in der Innenstadt geplant. Völlig ungezwungen und so wie vor Corona wird es allerdings nicht werden: „Wir nehmen die Auflagen sehr ernst“, versichert Schaper.

HGS und Stadt arbeiten zusammen

Im Rathaus ist der Vorschlag des Vereins der Gewerbetreibenden auf offene Ohren gestoßen. Sowohl Wirtschaftsförderung als auch Stadtmarketing haben ihre Unterstützung zugesagt. „Durch die Corona-Krise ist die Zusammenarbeit zwischen HGS und Stadt noch enger geworden“, sagt Schaper. So sollen beispielsweise sogenannte Walkacts mit Stelzenläufern dabei sein, die mit ihren schillernden Kostümen bereits mehrfach beim Seelzer Lichtermeer für Aufsehen gesorgt haben.

Anzeige

Außerdem ist vor dem Alten Krug eine kleine Bühne geplant, auf der Jörg Heimberg als DJ für Musik sorgen will. Derzeit laufen noch Gespräche mit der Musikschule ob es möglich ist, Saxofonspieler als Solisten oder als Duo auf den Straßen spielen zu lassen, teilt HGS-Vorstand Thomas Meyer mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Katja Stieg von der gleichnamigen Schmalzkuchenbäckerei wird ihren Hofverkauf an diesem Tag ebenfalls vor den Alten Krug verlegen. Mit dabei sein will auch der Verein Historische Maschinen Seelze mit einer kleinen Auswahl seiner antiken Ausstellungsstücke. „In kleinerer Form als sonst, wir gucken, was möglich ist“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans Heinrich Hilgert. Mit einsetzender Dämmerung ist zudem eine Lichtshow in Planung.

Brotkorb sammelt für Hygieneartikel

Auch der Seelzer Brotkorb wird am Sonnabend mit einem Stand vertreten sein. „Wir werden vor dem Geschäft von Petri&Waller an unserem Strand mehrfach verwendbare Einkaufstaschen verkaufen“, sagt Oliver Wehse vom Brotkorb. Darin enthalten sei eine Jubliläumstasse mit Brotkorb-Logo. Außerdem gäbe es selbst gemachte Marmelade. „Mit den gesamten Einnahmen kaufen wir Hygieneartikel, die wir an unsere Kunden ausgeben“, sagt Wehse. Der Brotkorb freue sich auch über gespendete Hygieneartikel. Sie sollten original verpackt sein.

Hoffnung machen dürfen sich auch die Vereine, mit einer Teilnahme an der Gewinnaktion ihre Vereinskasse auffüllen zu können. Eine formloses Schreiben an die HGS genügt als Bewerbung, beigefügt werden muss lediglich ein Auszug aus dem Vereinsregister und die Anzahl der Vereinsmitglieder. Um 17 Uhr wird der Gewinner dann vor dem Alten Krug aus allen Einsendern ausgelost. Der gezogene Verein bekommt einen Basisgewinn von 100 Euro, aufgestockt um weitere 50 Cent pro Mitglied.

Von Sandra Remmer