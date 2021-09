Seelze

Der Anbieter HTP will in den südlichen Ortsteilen Almhorst, Kirchwehren und Lathwehren Glasfaser bis in die Häuser verlegen. Bedingt durch die direkte Anbindung an die Gebäude könnten dort nach Auskunft von Unternehmenssprecherin Kathrin Mackensen stabile Bandbreiten von 250, 500 oder sogar 1000 Megabit pro Sekunde übertragen werden.

Bürgermeister sieht Angebot als Chance

„Das ist eine große Chance. Jetzt habe unsere Einwohnerinnen und Einwohner es in der Hand, ob die Orte bald mit hohen Bandbreiten surfen“, kommentiert Bürgermeister Detlef Schallhorn dieses Vorhaben.

40 Prozent der Haushalte erforderlich

Voraussetzung für den geplanten Ausbau ist, dass bis zum 22. November 2021 in jedem Ortsteil mindestens 40 Prozent de Haushalte einen glasfaserbasierten Anschluss beantragen. Für Immobilieneigentümer ist der Glasfaserhausanschluss bis zu diesem Termin kostenlos. „Ich bin schwer begeistert. Das ist eine einmalige Chance, wer das nicht macht, der verpasst etwas“, sagt Petra Cordes. Die Almhorster Ortsbürgermeisterin gibt sich optimistisch, dass die erforderlichen 40 Prozent der Haushalte zusammenkommen werden.

Fertigstellung Ende 2022

Wer schon einen Vertrag mit HTP hat, wird nach Auskunft des Unternehmens aber nicht automatisch auf Glasfaser umgestellt. Eine Umstellung könne das Unternehmen nur dann durchführen. Wenn eine Genehmigung der Hauseigentümer vorliege. Aus diesem Grund werde HTP seine Bestandskunden in den kommenden Wochen informieren und an sämtliche Haushalte Informationsmaterial verteilen. Wenn die Orte die 40 Prozent Marke erreichen, will der regionale Anbieter im März 2022 mit den Bauarbeiten beginnen und bis Ende 2022 abschließen.

Bereits 2012 hat HTP Glasfaser bis nach Kirchwehren und Lathwehren und 2016 bis nach Almhorst verlegt. Auf diese Weise konnte die Versorgung bis zum nun anstehenden finalen Glasfaserausbau verbessert werden. „Jetzt setzen wir unseren Ausbau wie versprochen fort, damit die Orte demnächst über die beste Anbindung verfügen können, die es gibt“, sagt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Weitere Informationen im Internet

Unter htp.net/glasfaser/seelze finden Interessierte alle weiteren Informationen. Zudem sind dort auch die Termine für die Beratertage und die Kontaktdaten des Glasfaserteams und der Vertriebspartner zu finden.

Von Sandra Remmer