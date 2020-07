Seelze

Seit dem 15. Mai ist das Restaurant Hafenblick im Seelzer Jachthafen wieder geöffnet. Kaum waren die Gäste wieder da, konnte Gastronom Ergin Sahin einen Trend beobachten: „Die Besucher sitzen viel lieber draußen als drinnen“, sagt er. Deshalb hat er mit seinem Team an einem neuen Konzept gefeilt: Am Wochenende eröffnet er den Hafenbeach, eine kleine Strandbar direkt neben dem Restaurant und mit Blick aufs Wasser.

Weiße Holzmöbel auf dem Rasen

Auf der Rasenfläche am Ufer des Jachthafens wurde eine kleine Sandfläche angelegt, auf der die Gäste im Liegestuhl sitzen können. Zudem gibt es weiße Holztische und Bänke, auf denen sie Platz nehmen können – unter bunten Lampions, die zwischen in den Bäumen gespannt sind. „Die Möbel hat unser Tischler René Hielscher innerhalb einer Woche gefertigt“, sagt Sahin.

Anzeige

Video: So sieht es im Hafenbeach aus

Weitere HAZ+ Artikel

Die beiden Holzhütten mit Bastdach, aus denen dann Cocktails und kleine Gerichte gereicht werden sollen, konnte sich Sahin unkompliziert von der HGS leihen. In Kombination mit den schaukelnden Booten auf dem Kanal kommt beinahe ein bisschen Südseegefühl auf.

„Leute sitzen lieber draußen“: Gastronom Engin Sahin genießt einen Cocktail vor maritimer Kulisse. Quelle: Patricia Chadde

Der Außenbereich soll vor allem Fußgänger und Radfahrer anlocken, so Sahin. „Wir haben auch die Sportler im Blick, die nach dem Training noch eine Weile zwanglos zusammensitzen wollen“, sagt der Gastronom. Auf der Speisekarte stehen Bier, Cocktails, Barbecue und mediterrane Speisen. Sie weicht bewusst von der Karte des Hafenblick ab.

Vorerst nur am Wochenende geöffnet

Eddy, so der Spitzname des langjährigen Mitarbeiters, wird den neu gestalteten Außenbereich leiten und die Cocktails mixen. „Die Freunde des klassische Feierabendbieres sind im Seelzer Hafenbeach ebenfalls richtig“, sagt er. Die neue Strandbar ist vorerst nur freitags ab 17 Uhr und sonnabends und sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Wenn es gut läuft, will Sahin die Öffnungszeiten erweitern.

Hinter dem Gastronom liegen harte und bewegte Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie musste er sein Restaurant zeitweise komplett schließen. Doch Kunden und Team haben durchgehalten, sagt Sahin. „Sie sind große klasse. Unser Abholservice hat super geklappt.“ Allerdings wurden viele Hochzeiten und Feste verschoben. Auch das Catering würde noch nicht in vollem Umfang nachgefragt. Auch deshalb sei ihm die Idee für die Strandbar gekommen, so Sahin. Am Sonnabend, 11. Juli, will er Seelzes neues Gastronomieangebot eröffnen.

Von Patricia Chadde