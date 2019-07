Seelze

Hanife Cirpan ist das neue Gesicht der Sparkasse Hannover. Ab 1. Juli hat die Vertriebsdirektorin die Leitung des Seelzer Vertriebsgebietes übernommen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und ganz besonders die kompetente Beratung unserer Kunden in Seelze und Umgebung“, sagte Cirpan, die bislang die Filialleitung in Garbsen-Mitte zu verantworten hatte. In Seelze ist somit wieder dauerhaft eine Vertriebsdirektorin vor Ort. Stefan Kothe, der bislang die Vertriebsgebiete Seelze und Garbsen leitete, fokussiert sich ab sofort wieder voll und ganz auf den Standort Garbsen. Die Sparkasse hat montags bis freitags von 9 bis 13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Heike Baake