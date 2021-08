Seelze

Die Hausarztpraxen in Seelze und Letter sind zuversichtlich, was die Menge des vorhandenen Impfstoffs gegen das Coronavirus angeht. „Jeder, der will, kann kurzfristig eine Impfung bekommen“, sagt Dr. Volkhard Plessen. Dabei können die Patienten auch noch auswählen, ob sie lieber mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder dem vektorbasierten Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden möchten. „Wir haben mit dem Impfstoff von Johnson bislang nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Plessen.

Mehr Infektionen bei Jüngeren

Aktuell erlebt er in seiner Praxis in Seelze vor allem jüngere Patienten, die an Corona erkranken. Viele haben sich im Urlaub infiziert. „Die sind dann teilweise zwei Wochen richtig krank“, sagt der Mediziner. Stationär behandelt werden musste bisher allerdings keiner.

Im Impfausweis wird die Corona-Impfung dokumentiert. Quelle: Heike Baake

Nach wie vor sei die Nachfrage nicht besonders groß, wenn es um das Impfen von Kindern geht. Auch nachdem die Ständige Impfkommission eine Empfehlung für Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen hat, sei das Interesse nicht vorhanden. Möglicherweise werde sich das jedoch zu Beginn des neuen Schuljahres ändern.

„Die Nachfrage wird steigen“, ist sich auch Kollege Micha Alescha Wieghorst sicher. Bislang habe er in seiner Praxis in Letter nur Patienten ab 18 Jahren geimpft. Nun sei er froh, diesen Schutz auch Jüngeren mit gutem Gewissen anbieten zu können.

Impfdruck nimmt zu

Auch Wieghorst berichtet von einer Zunahme von Infizierten bis etwa 35 Jahren. Allerdings seien die meisten von ihnen nicht schwer erkrankt. Von vielen Patienten dieser Altersgruppe, die zur Impfung kommen, hört er, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, sondern nur machen, weil sie müssen. Der Druck werde größer. Wieghorst berichtet außerdem von jüngeren Patienten, die zwar keinen schweren Verlauf von Corona hatten, jedoch an Folgebeeinträchtigungen litten und ihre volle Leistungsfähigkeit nach überstandener Infektion noch nicht zurückerlangt hätten.

Keine Nachfrage nach Astrazeneca

Auswählen können die Patienten auch in der Praxis in Letter, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden möchten. „Astrazeneca wird bei uns gar nicht mehr nachgefragt“, sagt Wieghorst. Viele würden sich vor allem deshalb für eine Impfung mit Johnson & Johnson entscheiden, weil eine einzige Injektion schon ausreiche, um den vollen Impfschutz zu erreichen. Gerade vor einer Urlaubsreise sei ein schneller Schutz das erklärte Ziel.

Ärzte loben mobile Impfangebote

Sowohl Wieghorst als auch Plessen begrüßen die mobilen Impfangebote, die vielerorts gemacht werden. „Viele Menschen erreichen wir in der Praxis nicht, da ist es doch gut, wenn man sie da abholt, wo sie ohnehin hingehen“, sagt Wieghorst. „Viele nehmen das mobile Angebot an und kriegen das mit einem Termin in der Praxis schwer hin“, bestätigt Plessen. Auch in Seelze haben mehr als 200 Menschen das Angebot genutzt und sich im mobilen Impfbus auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen.

Von Sandra Remmer