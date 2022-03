Seelze

Nach mehrwöchiger, coronabedingter Schließung öffnet das Heimatmuseum im Alten Krug am Sonntag, 20. März, wieder seine Tür für Besucher. Und die dürfen sich auf einige Neuerungen freuen.

Nicht nur die Friseurstube ist durch weitere Möbelstücke ergänzt worden – im ersten Obergeschoss des Museums befindet sich zudem eine komplett eingerichtete Zahnarztpraxis aus den Fünfzigerjahren. Mit der „Welt der Knöpfe“ geht im Heimatmuseum eine Woche später zudem die nächste Sonderausstellung an den Start.

Tauschbörse im Heimatmuseum: Nanett Bystron bereitet die Knopf-Tauschbörse vor. Quelle: Sandra Remmer

Knöpfe erzählen Geschichten

Wie viele Knöpfe Jürgen Cortnum inzwischen besitzt, das weiß der Ronnenberger nicht genau. Zigtausende sind es jedenfalls, etliche davon Zufallsfunde. Eine Auswahl davon hat er mit nach Seelze gebracht. Aktuell ist er dabei, sie zur nächsten Sonderausstellung im Museum zusammenzufügen. „Es gibt Knöpfe aus natürlichen und künstlichen Stoffen“, erklärt der Fachmann. Horn, Holz und Perlmutt beispielsweise seien natürliche Stoffe, Nylon, Emaille und Polyester hingegen zählten zu den künstlichen. Und wenn man Jürgen Cortnum über seine Knopfsammlung erzählen hört, versteht man schnell, warum er von einem Stück Zeit- und Kulturgeschichte spricht.

Zu seiner Sammlung zählen zum Beispiel persische Militärknöpfe, solche, die ans ehemalige Fürstentum Waldeck-Pyrmont erinnern, und auch Marineknöpfe, an denen Cortnum sofort erkennt, dass sie feuervergoldet sind. „Damit waren sie gegen das Salzwasser geschützt“, erklärt der 83-Jährige.

Besucher sollen mitmachen

Doch die Besucher der neuen Sonderausstellung sollen nicht nur schauen und staunen, sondern werden auch aktiv in die „Welt der Knöpfe“ eingebunden. Und das beginnt schon beim Eintritt, den das Heimatmuseum entgegen seiner sonstigen Gewohnheit dieses Mal verlangt. „Der Eintritt ist ein Knopf pro Person“, sagt Vereinsvorsitzende Knut Werner.

Außerdem gibt es eine Knopftauschbörse, bei der die Besucherinnen und Besucher vielleicht den passenden Knopf für sie finden. In einem großen Einmachglas sind unzählige Knöpfe geschichtet. Wie viele es sind, das können die Ausstellungsbesucher schätzen – und sogar kleine Preise gewinnen. Außerdem wird es eine Knopfrallye durch das Museum geben.

Zu Besuch beim Zahnarzt: Knut Werner nimmt probehalber Platz im antiken Zahnarztstuhl. Quelle: Sandra Remmer

Kreative Ecke für Kinder

Auch an die jüngsten Besucher hat das Museumsteam gedacht. Für Kinder ist eine Kreativecke eingerichtet, in der sie beim Basteln und Gestalten mit Knöpfen ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. „Do it Yourself (DiY) ist ein Trend zum Selbermachen, der gerade bei Kindern und Jugendlichen total angesagt ist“, sagt Nanett Bystron, die das Vorstandsteam vom Heimatmuseum seit Kurzem verstärkt. So richte sich die Ausstellung an die gesamte Familie, an Großeltern, Eltern und Kinder.

Das Heimatmuseum in Seelze ist ab Sonntag, 20. März, wieder jeden Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Individuelle Führungen können bei Knut Werner, (05137) 92921 und Waltraud Gertz, (05137) 4392 vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums unter heimatmuseum-seelze.de. Dort finden Interessierte auch einen Vorgeschmack auf die kommende Sonderausstellung.