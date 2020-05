Letter

So langsam fährt der Schulbetrieb am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter wieder hoch. Ab dem 11. Mai werden die Schüler der zwölften Klassen wieder in die Schule kommen. Die anderen Klassen folgen nach und nach. Doch ein Großteil der Gymnasiasten muss weiterhin von Zuhause aus arbeiten. Seit dem 22. April ist das sogenannte Homeschooling für die Lehrer verpflichtend.

Nicht jeder hat einen Laptop

Diese Situation stelle Lehrer und Schüler vor besondere Herausforderungen, sagt Schulleiter Andreas Schmidt. Da viele Eltern derzeit im Homeoffice tätig seien und deshalb selbst an den vorhandenen Computern arbeiten müssten, käme es in manchen Familien zu Engpässen. „Wir haben deshalb Möglichkeiten geschaffen, dass sich die Schüler einen Laptop ausleihen können“, so Schmidt.

Um die Kommunikation zu optimieren waren die Lehrer Felix Schoppe und Leonhard Möhring rund um die Uhr im Einsatz, erzählt der Schulleiter. Schoppe, der die Idee zur Laptop-Ausleihe hatte, kümmert sich um die vertragliche Regelung sowie die Organisation der Abholungen der Geräte. Möhring optimiert die Möglichkeiten der Videokonferenzen und bietet den Schülern Unterstützung bei der technischen Umsetzung an.

„47 Schüler haben bisher das Angebot der Ausleihe angenommen“, sagt Schoppe. Es könnten allerdings noch mehr werden – die Erfahrung zeige, dass Geschwister in der Regel nicht mit einem Gerät auskämen. 150 Geräte stehen in der Schule bereit.

Felix Schoppe und Leonhard Möhring stellen die technischen Voraussetzungen sicher. Quelle: privat

Schüler treffen sich online

Seit knapp zwei Wochen versorgen die Lehrer ihre Schüler digital mit Aufgaben, sagt Schmidt. Dabei ginge es inhaltlich vorwiegend um Wiederholungen und Vertiefungen, es würde aber auch neuer Unterrichtsstoff in kleinen Schritten bearbeitet. Die Schule nutzt hierzu die Schulplattform Iserv. Dabei, sagt Schulleiter Schmidt, würden Aufgaben von den Schülern durchaus auch klassisch auf Papier gelöst und per Foto an die Lehrkräfte weitergeleitet.

Auch Theo Brokering, der den zehnten Jahrgang besucht, muss sich mit der neuen Art des Unterrichtes auseinandersetzen. „Ich treffe mich morgens mit Freunden auf einer Plattform, dann lösen wir gemeinsam Aufgaben“, erzählt er. Seine nächste Herausforderung wird eine englische Buchpräsentation sein.

Unterrichtsstunden per Video

Das Unterrichten per Video funktionierte nicht von Anfang an reibungslos. Schnell waren die technischen Kapazitäten erreicht. Nun tragen die Lehrer in einen Stundenplan ihre Videokonferenzen ein, um eine Überschneidung zu vermeiden. „Die Unterrichtsstunden per Video müssen gut vorbereitet werden“, erzählt Schmidt. Dort könnten sich die Schüler, wie in einer klassischen Unterrichtsstunde einbringen und auch Fragen stellen.

Mit dem Online-Unterricht gäbe die Schule eine Struktur vor, jedoch müssen die Schüler eigenverantwortlich arbeiten, sagt Schmidt. Zudem sei die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern wichtig.

Klassen werden aufgeteilt

Parallel zum Onlineunterricht wird der Schulbetrieb stufenweise wieder aufgenommen. Während die Oberstufe beginnt, haben die unteren Jahrgänge noch etwas Zeit. Die Schüler werden allerdings nicht ihren vertrauten Schulalltag vorfinden. „Es werden kleine Gruppen in Klassen abwechselnd Unterricht erhalten“, sagt Schmidt. Neben dem Unterricht müssen auch die Pausenbesuche streng organisiert werden.

Das Tragen einer Maske in der Schule ist freiwillig und wird nicht vorgeschrieben. „Zum Schutz der Anderen ist es jedoch ratsam“, erklärt Schmidt. Die Schüler müssten sich ihre Masken selbst mitbringen. Um alle Hygieneregeln einzuhalten, waren zahlreiche Maßnahmen und Veränderungen erforderlich: Es gibt Absperrungen auf den Pausenhöfen, zudem können die Schüler das Verwaltungsgebäude nur noch einzeln betreten.

Sollte ein Schüler während des Unterrichts krank werden, müssen auch hier besondere Regeln befolgt werden, sagt Schmidt. „Er wird sofort isoliert und muss sich bis zur Abholung durch die Eltern in einem gesonderten Bereich aufhalten.“

Von Heike Baake