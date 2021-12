Seelze

Homeschooling, Maskenpflicht, Lüften und regelmäßiges Testen: Seit Beginn der Coronapandemie hat sich der Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler erheblich verändert. Doch die Jungen und Mädchen der Bertolt-Brecht-Gesamtschule geben die Hoffnung auf ein Stück Normalität nicht auf. Im Sommer planen sie eine Klassenfahrt in die Niederlande zum Segeln auf dem Ijsselmeer. Und damit die Klassenkasse bis dahin gut gefüllt ist, betreiben sie mit Unterstützung des Fördervereins ihren eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt der HGS (Verein für Handel und Gewerbe in Seelze), der in der Adventszeit jeden Donnerstag und Freitag auf dem Platz vor dem Alten Krug geöffnet ist.

Kunsthandwerk und gegrillte Würstchen

„Die selbst gebastelten Weihnachtskarten verkaufen sich besonders gut“, sagt Lisa Jordan, Lehrerin und Jahrgangsleiterin der Stufe acht. Aber auch selbst genähte Schlüsselanhänger, Windlichter, Stifthalter und weiterer Adventsschmuck befinden sich im Warensortiment der Schülerinnen und Schüler. Ergänzt wird das Angebot durch selbst gestrickte Strümpfe. „Die haben wir von einer Frau gespendet bekommen, die unsere Idee gut fand“, erzählen Novalee und Isabell (beide 13). Angst davor, dass ihre Schule wegen Corona wieder schließt, haben sie nicht. „Aber dass die Klassenfahrt ausfällt“, sagen die beiden.

Lisa Jordan (von links), Isabell, Lehrerin Janina Stünkel, Finn, Jannik und Marvin helfen am Stand der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Quelle: Sandra Remmer

„Nicht in jeder Jahrgangsstufe sind Klassenfahrten vorgesehen“, sagt Lisas Jordan. Und so gäbe es tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die noch nie in ihrer Schulzeit an einer Klassenfahrt teilgenommen hätten. So hätten sie auch gar nicht lange überlegen müssen, als Lehrer und Kollege Torsten Nickel die Frage stellte, ob Interesse an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt bestehe. „Während Corona haben wir die Schüler oft lange nicht gesehen, und nur über den Computer Kontakt gehabt. Darum ist es jetzt umso wertvoller, Zeit zusammen zu verbringen“, sagt Jordan. Und da störe auch nicht der Aufwand, den es jeden Donnerstag und Freitag bedeutet, den Stand im Weihnachtsdorf einsatzbereit zu machen und den Grill anzuheizen. Denn neben allerlei Basteleien versorgen die Schüler der IGS die Besucherinnen und Besucher auch mit gegrillten Bratwürsten.

Einlass mit 2G plus

Wer dem Weihnachtsdorf der HGS und den Schülerinnen und Schülern der Betrolt-Brecht-Gesamtschule noch einen Besuch abstatten möchte, hat am Donnerstag und Freitag zum letzten Mal die Gelegenheit dazu. Voraussetzung für den Einlass ist neben dem Impfnachweis ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen sind Bürgerinnen und Bürger, die bereits eine dritte Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben.

Von Sandra Remmer