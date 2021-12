Seelze

Das Team der Region Hannover bietet auch in der kommenden Woche in den von der Stadt angemieteten Praxisräumen am Lampehof 1, Ecke Stöckener Straße, Erst- Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona an. Geimpft wird montags bis freitags von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr je nach Verfügbarkeit mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Seelzerinnen und Seelzer, die sich für eine Impfung in Letter entschieden haben, müssen ihren Personalausweis, ihre Versichertenkarte und – wenn vorhanden – ihren Impfausweis mitbringen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

In Seelze besteht am Sonnabend, 18. Dezember, erneut die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Geimpft wird im Rathaus von 10 bis 18 Uhr. Termine können im Internet unter seelze.de gebucht werden.

Von Sandra Remmer