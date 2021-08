Seelze

„Wir brauchen Sie“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Wilfried Nickel (SPD) am Sonntag im Rathausfoyer bei der Preisverleihung des „Seelzer Dialogs“ – und meinte damit die eingeladenen Ehrenamtlichen, die sich vor ihm versammelt hatten. Die Entscheidung für die Preisträger ist dabei in diesem Jahr auf Lothar Wolff, Arthur Mattheis und Irmtraud Reiche gefallen.

Zum siebten Mal hat die Stadt Seelze den Ehrenamtspreis „Seelzer Dialog“ verliehen und damit Menschen, Vereine und Unternehmen ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement besonders für das Gemeinwohl der Stadt verdient gemacht haben. Bis Mitte Mai konnten dafür Vorschläge eingereicht werden, aus denen eine zehnköpfige Jury dann die Auswahl getroffen hat.

Masken dürfen fallen

Nachdem die Preisverleihung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, freute sich Bürgermeister Detlef Schallhorn umso mehr, dass er seine letzte Moderation dieser Verleihung als Rathauschef wieder vor einem kleinen Publikum abhalten konnte.

Und weil alle Anwesenden im Rathausfoyer gegen das Coronavirus geimpft waren beziehungsweise eine Infektion durchlebt hatten, hatten sich die Veranstalter dazu entschieden, die Maskenpflicht für diese Stunde aufzuheben. Alle diejenigen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, die Verleihung im Livestream im Internet mitzuverfolgen.

Die Verleihung des 7. „Seelzer Dialogs“ läuft vor kleinem Publikum ab. Quelle: Sandra Remmer

Auswahl aus 14 Nominierten

Alle 14 Nominierten stellten sich den Zuschauern als erstes in einem kurzen Videobeitrag vor. Darunter waren Aktive aus den Stadtteilen wie Heidi Stempor vom DRK-Ortsverein Letter, Wiebke Blume von der Kinderfeuerwehr Seelze oder Dirk Platta, unermüdlich im Einsatz für die Sportgemeinschaft Letter 05.

Als einziger Verein gehörte auch „Letter-fit: Miteinander-Füreinander zu den Nominierten“. Am Ende waren es Lothar Wolff, Arthur Mattheis und Irmtraud Reiche, die für ihr herausragendes Engagement im Ehrenamt die rund zehn Kilogramm schwere Bronzeskulptur – einst geschaffen von dem Kirchwehrener Künstler Wolfgang Tiemann – entgegengenommen haben.

„Nur im Team schafft man so viel“

Ob Pfadfinder, Heimatmuseum, oder als Mitwirkender bei den Zeitreisenden – wer den Namen Lothar Wolff hört, weiß meistens gar nicht, an was er dabei zuerst denken soll. Untrennbar ist der Lohnder mit all den genannten Dingen verbunden. In seiner Dankesrede stellt er jedoch klar: „Eigentlich müssten hier ganz viele um mich herum stehen. Denn nur im Team schafft man so viel“.

Und Arthur Mattheis, der in seiner Eigenschaft als Boxtrainer im BSK Seelze die Obentrautstadt in ganz Deutschland bekannt gemacht hat, versprach: „Ich werde weiter dafür sorgen, dass Seelze positive Schlagzeilen macht“. Sichtlich überrascht und gerührt nahm Irmtraud Reiche als einzige weibliche Preisträgerin den „Seelzer Dialog“ entgegen. Als Gründerin der Er-und-Sie-Sportgruppe und Übungsleiterin vieler weiterer Gruppen ist sie aus der SG Letter 05 nicht wegzudenken.

Von Sandra Remmer