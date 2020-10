Letter

Das Bauprojekt „Gartenhoefe“ im historischen Ortskern von Letter nimmt immer mehr Gestalt an. Meterhoch thront der Kran auf der Baustelle in der Ortsmitte und zieht die Blicke der Letteraner auf sich. 38 neue Wohnungen in vier Gebäuden sollen dort auf dem knapp 4500 Quadratmeter großen Grundstück bis zum Sommer 2021 enstehen. Fertiggestellt bislang sind die Erdgeschosse von allen vier Gebäuden, dazu außerdem die Tiefgarage bei den Häusern an der Freiherr-von-Stein Straße. „Die Bauarbeiten im ersten Obergeschoss haben begonnen, und alle Grundleitungen sind verlegt“, sagt Yasmin Sikora, Pressesprecherin bei der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH), der Bauherrin des Projekts.

Mietpreise unter 10 Euro

Die Wohnungen sollen auch für Familien mit geringem Einkommen bezahlbar sein. „Die WGH-Herrenhausen als genossenschaftlicher Wohnungsbauentwickler gewährleistet eine von sozialen Gesichtspunkten geprägte Vermietung. Die Mieten sollen sich im bezahlbaren Rahmen des Neubausegments unter zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bewegen“, sagt Sikora. Alle Wohneinheiten haben einen barrierefreien Zugang sowie einen Keller beziehungsweise einen Abstellraum. Die Wohnungen im Erdgeschoss bekommen eine Terrasse sowie einen kleinen, mit Mauern von den halböffentlichen Plätzen abgetrennten Gartenhof. Nach Informationen der WGH sind die Zwei-bis Vierzimmerwohnungen mit einer Größe von 50 bis 110 Quadratmetern bewusst gewählt und auf den lokalen Wohnungsbedarf ausgerichtet.

Das Bauvorhaben auf dem Bürgermeister-Röber-Platz in Letter hatte auch viele Kritiker auf den Plan gerufen. Kritik war vor allem auch deshalb laut geworden, weil für den Neubau das ortsbildprägende Alte Rathaus abgerissen werden musste. Sorge äußerten die Letteraner zudem darüber, dass die Neubauten Hochhauscharakter hätten und nicht ins Ortsbild passen würden.

Die KSG baut im Obentrautpark ein Mehrfamilienhaus mit 31 Wohnungen. Quelle: Sandra Remmer

In Seelze entstehen 31 neue Wohnungen

Nicht nur in Letter, auch in der Kernstadt entsteht derzeit sichtbar neuer Wohnraum. In dem rund 5000 Quadratmeter großem Obentrautpark steht ein von der KSG Hannover gebauter Neubau kurz vor der Fertigstellung. In dem fünfgeschossigen Wohnhaus enstehen 31 neue Wohnungen. Davon sind acht Vierzimmer- und 20 Zweizimmerwohnungen geplant, ergänzt durch drei rollstuhlgerechte Zweizimmerwohnungen. Im Anschluss sollen dann zur Gestaltung der Außenflächen noch neue Bäume gepflanzt werden. Der nördliche Bereich, der etwa 1800 Quadratmeter messende Bereich der Grünanlage nebst Schmuckbeet und Obentrautdenkmal, soll unverändert erhalten bleiben. Mit der Bebauung des Obentrautparks verliert Seelze eine der letzten größeren Grünflächen. Die Politik hatte dem Vorhaben mit Blick auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt jedoch trotzdem grünes Licht erteilt. Diese Auffassung teilte auch die Verwaltung. Insbesondere Bezieher geringer und auch Familien mit mittleren Einkommen hätten Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden.

Von Sandra Remmer