Seelze

Der Julius-Club in der Stadtbibliothek Seelze geht in die fünfzehnte Runde. Etliche Zuschauer haben die offizielle Online-Eröffnungsparty am Freitagnachmittag vor dem Bildschirm verfolgt, die von Büchereileiterin Sabine Langbehn und dem stellvertretenden Bürgermeister Gerold Papsch (CDU) moderiert wurde. Neben den Grußworten waren die beiden zusätzlich bei einem Bücher-Bingo gefordert, bei dem sie Fragen zu 25 Buchtiteln des Julius-Clubs beantworten mussten.

35 junge Leser haben sich angemeldet

„Bislang haben sich 35 Jugendliche für den Julius-Club angemeldet“, sagte Sabine Langbehn. Da es aber keine Anmeldefrist gibt und die jungen Leser sich noch jederzeit anmelden können, hofft die Büchereileiterin auf viele weitere Anmeldungen. Wichtig ist nur, dass jeder Teilnehmer mindestens zwei der zur Auswahl stehenden Bücher liest. Wer mehr schafft, bekommt am Ende sogar ein Vielleserdiplom verliehen. Insgesamt stehen den Lesern bei der gemeinsamen Aktion der VGH-Stiftung, der Büchereizentrale Niedersachsen und der Stadt Seelze rund 200 Bücher aus unterschiedlichen Themenbereichen zur Ausleihe zur Verfügung. Gelesen werden müssen die Bücher bis spätestens Donnerstag, 9. September.

Vier Termine mit Präsenz

Neben der Online-Eröffnung zum Auftakt des Julius-Clubs gibt es insgesamt vier Termine, bei denen Präsenz erwünscht ist. „Wir können sieben Tische im Abstand von 1,50 Meter aufstellen und so mit sieben Teilnehmern Aktionen planen“, sagt Büchereimitarbeiterin Kristin Rohde. Anmeldungen sind für alle Termine erforderlich. Außerdem gibt es zwei Online-Termine. So soll zum Beispiel am Mittwoch, 28. Juli, um 12 Uhr per Zoom ein Online-Kochen angeboten werden, bei dem aus regionalen und saisonalen Zutaten ein klimafreundliches Gericht gekocht werden soll. Wie die Abschlussparty am Freitag, 9. September, gefeiert werden soll, steht aktuell noch nicht fest.

Lesung mit Nikola Huppertz

Eine besondere Aktion des Julius-Clubs ist für Mittwoch, 11. August, geplant. Um 16 Uhr wird dann die bekannte Kinderbuchautorin Nikola Huppertz im Biergarten Hochsaison im Bürgerpark aus ihrem neuen Buch „Schön wie die acht“ vorlesen. Möglich gemacht hat diesen Termin die Bürgerstiftung Seelze, die den Julius-Club in jedem Jahr in mehrfacher Weise unterstützt.

Das Motto lautet in diesem Jahr „Julius goes green“. Das Ergebnis dieses Mottos ist ein Baum, der im Herbst im Bürgerpark gepflanzt werden soll. Möglich machen die Verwirklichung des Mottos auch Steffen Christ und Lennart Schmidt vom E-Center an der Hannoverschen Straße, die sich dazu bereit erklärt haben, für jedes gelesene Buch einen Euro zu spenden.

Von Sandra Remmer