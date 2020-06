Juliusclub startet in Seelze wegen der Corona-Krise virtuell

Seelze

Der 14. Juliusclub (Jugend liest und schreibt) in der Stadtbibliothek in Seelze ist zugleich der erste, der unter den besonderen Corona-Bedingungen stattfindet – und damit völlig anders ist als seine Vorgänger. Abgespeckt ist die Eröffnungsfeier, die einzelnen Aktionen während der Ferien sind online-kompatibel und ob und in welcher Form es eine Abschlussparty gibt, das steht noch in den Sternen.

Hoffnung auf Abschlussparty

„Das hängt von den Beschlüssen der Niedersächsischen Landesregierung ab“, sagt Büchereileiterin Sabine Langbehn. Noch hofft sie darauf, dass eine Abschlussparty zumindest in irgendeiner Art und Weise möglich sein wird. Zumindest die Zeit spricht dafür: Der Termin für die Abschlussparty ist am Freitag, 4. September – und bis dahin sind es immerhin noch fast zwölf Wochen.

Bis zu diesem Termin haben die Teilnehmer beim Juliusclub die Gelegenheit, möglichst viele der 180 Bücher zu lesen, die für das Leseförderprojekt Juliusclub zur Verfügung stehen. Seit zehn Jahren unterstützt auch die Seelzer Bürgerstiftung dieses Projekt, dass von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen gefördert wird. Fast 600 Euro hat die Bürgerstiftung in diesem Jahr für den Kauf der Bücher zur Verfügung gestellt.

Bürgerstiftung unterstützt

Sollte die Teilnehmerzahl beim Juliusclub in diesem Jahr größer als erwartet ausfallen und die Bücher nicht reichen, will die Bürgerstiftung noch mehr Geld zur Verfügung stellen. „Wir wünschen uns, dass die Bücher nicht reichen“, sagte Evelyn Werner als Vorsitzende der Bürgerstiftung in der Hoffnung, dass möglichst viele elf bis 14-Jährige sich für das Projekt anmelden und fleißig Bücher lesen.

Allerdings wird auch die Auftaktparty am Freitag, 3. Juli, dieses Mal coronabedingt anders sein als sonst. Statt Popcorn und Konfetti in der Bibliothek gibt es eine exclusive Preview auf die Bücher um 14 Uhr live auf Instagram. Um 15 Uhr beginnt dann die Ausleihe in der Bücherei. „Wir müssen sehen, wie wir das dann lösen. Es dürfen immer nur sechs Leser gleichzeitig in der Bücherei sein“, erklärt Langbehn, die auch in diesem Jahr wieder eine Buchauswahl zusammen gestellt hat, die für jeden Geschmack etwas bereithält.

