Seelze

Die Jusos in Seelze fordern, dass der Klimanotstand für Seelze ausgerufen wird. In einer Petition an den Rat der Stadt hat die Nachwuchsorganisation der SPD einen Katalog mit acht Punkten vorgelegt, mit der sie die Verwaltung zum Handeln bewegen will. Danach soll Seelze nicht nur den Klimanotstand ausrufen, sondern auch ihren Energiemix überprüfen und bis 2030 eine Versorgung mit regenerativer Energie sicherstellen sowie Möglichkeiten für Solarparks und Windkraftanlagen im Stadtgebiet installieren. Zudem soll die Kommune mehr klimafreundliche Infrastruktur und einen effizienteren öffentlichen Nahverkehr und Fahrradhauptstraßen schaffen.

Symbolpolitik soll Seelzer sensibilisieren

„Wir haben uns mit dem Thema Klima und Umweltschutz in Seelze beschäftigt“, sagt Leon Bittner, der mit Margerith Röver den Vorsitz derim Juli vergangenen Jahres gegründeten Seelzer Juso-Gruppe innehat. Herausgekommen sei die Petition an den Rat, die diverse Forderungen auf die Tagesordnung bringen soll. „Wir wollen die Bürger sensibilisieren und zeigen, dass Klimaschutz ein Thema ist.“ Bittner räumt ein, dass die Forderung, den Klimanotstand auszurufen, nur symbolischen Charakter habe. Weil Landes- und Bundespolitik in der Klimafrage oftmals versagten, hätten viele Kommunen das Thema selbst in die Hand genommen. „Das hört sich sehr dramatisch an, aber wir wollten ein Zeichen setzen.“ Vor allem ginge es darum, zu zeigen, dass das Thema Einzug in die politische Agenda der Stadt gefunden habe und konkrete Maßnahmen in Angriff genommen würden.

Kohlendioxid-Ausstoß pro Einwohner soll ermittelt werden

Als eine Forderung schwebt den Jusos vor, dass die Stadt jährlich den durchschnittlichen Treibhausgasausstoß jedes Bürgers sowie eine Gesamtbilanz ermitteln soll. Die Zahlen sollen kontrolliert und veröffentlicht werden. Überprüft werden soll auch der Energiemix im Stadtgebiet: Bis zum Jahr 2030 soll zu 100 Prozent eine Versorgung mit regenerativer Energie sichergestellt werden.

Jusos wollen Solarparks im Stadtgebiet

Um dieses Ziel zu erreichen, soll in Seelze mehr erneuerbarer Strom produziert werden. Dies könnte etwa mit Solarparks erreicht werden, sagte Bittner. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, mehr Windkraftanlagen im Stadtgebiet zu installieren. „Eine Idee wäre, einen eigenen Energieversorger für Seelze aufzubauen, an dem sich Bürger beteiligen können.“

Südlink soll notfalls durch Seelze führen

Die Diskussion um die Stromtrasse Südlink, die von der Stadt abgelehnt wird, sähen die Jusos nicht so konservativ, sagte Bittner. Die Trasse werde gebraucht. Wenn es keine andere Möglichkeit gebe, dann müsse sie durch Seelze verlaufen.

Infrastruktur soll klimafreundlicher werden

Ein effizienterer öffentlicher Nahverkehr soll die Seelzer weniger auf das Auto angewiesen sein lassen. Dies gelte vor allem für das Erreichen der ländlicheren Stadtteile. „Außerdem wollen wir Fahrradhauptstraßen, etwa zwischen Seelze-Süd und Döteberg.“ Auch die Situation auf der Hannoverschen Straße sei für Radfahrer unbefriedigend. Der neue Asphalt verführe die Autofahrer zum Schnellfahren, und für Radfahrer sei kein gesonderter Weg vorgesehen. Dies müsse ein Ziel für die weitere Sanierung der Straße sein. „Wir können nur neidisch auf die Niederlande mit ihren Fahrradautobahnen sein.“

600 Unterschriften bei Petition erhofft

Die Stadt soll ein neues Klimaschutzaktionsprogramm 2030 aufstellen, in das alle Forderungen der Jusos einfließen, erklärte Bittner. Unterstützung versprechen sich die Jungsozialisten von der von ihnen gestarteten Petition, die unter openpetition.de/! klimanotstand zu finden ist. „Unser erstes Ziel sind 600 Unterschriften.“ Die Aktion läuft noch bis Mitte November.

Von Thomas Tschörner