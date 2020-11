Seelze

Hanshi Fritz Nöpel, als Träger des 10. Dans der ranghöchste Karateka Deutschlands, ist am Donnerstag, 19. November, im Alter von 85 Jahren gestorben. Kaum ein Karatemeister habe den Karate-Club Seelze (KCS) mehr beeinflusst, sagt deren Sprecher Norbert Bödecker. Als Lehrer und Mensch sei Nöpel ein großes Vorbild des Vereins. Ein Besuch des Mentors in Seelze, einer der größten Karatevereine Niedersachsen, war bereits wieder eingeplant. Am 28. November wollte er einmal mehr eine Dan-Prüfung leiten. Diese Schwarzgurtprüfung sei aufgrund von Corona auf den 19. Dezember verschoben worden. „Doch diesmal wird Fritz Nöpel nicht mehr dabei sein“, so Bödecker.

Ein großer Lehrmeister

„ Fritz sagt …“ oder „wie Fritz immer betont“ – in nahezu jeder Seelzer Trainingseinheit fällt sein Name, sagt Bödecker zur Bedeutung des Lehrmeisters. Nöpel hatte Anfang der Fünfzigerjahre die Kampfkunst Karate direkt in Japan gelernt und bei weiteren Besuchen des fernöstlichen Landes immer weiter vertieft. Während seiner Jahre in Japan entwickelte er bei seinen japanischen Lehrmeistern einen unvergleichlichen Wissens- und Erfahrungsschatz. Und aus dem machte er kein Geheimnis. Nöpel gilt als Vater der Stilrichtung Goju-Ryu in Deutschland, die auch in Seelze betrieben wird.

Seelzer waren ständig in Kontakt mit Nöpel

Seit vielen Jahren reisten Seelzer Karateka regelmäßig zu Nöpels Lehrgängen nach Kamen, regelmäßig besuchte Nöpel wiederum den Seelzer Verein. „Grundschule, Formschule, Wegschule. In jedem Bereich war Nöpel für uns ein großer Meister“, sagt KCS-Präsident Thomas Keese. „Er lehrte uns neben den offensichtlichen Techniken unter anderem die Geheimnisse der Kata. Kaum jemand hat uns derart inspiriert. Zu gern hätte ich ihm bei der Dan-Prüfung gezeigt, dass wir gelehrige Schüler sind.“

Karate ist Charakterschule

Nöpel sah in Karate immer mehr als eine technische und physische Herausforderung. „ Karate ist Charakterschule“, betonte Nöpel bei seinem Besuch im Herbst 2019. Würde Karate ausschließlich auf den sportlichen Erfolg reduziert, ginge das Edle verloren. Alle seine fünf Kinder wurden deutsche Meister im Goju-Ryu. Doch das Sport-Karate allein machte sie nicht zu Karateka. Bescheidenheit, Selbstdisziplin, Höflichkeit und Respekt sind entscheidende Werte des Karate-Do. „Wir machen Kampfkunst, keinen Kampfsport. Die Kunst bringt eine neue Qualität mit sich“, sagte Nöpel. Letztlich ginge es darum, ein besserer Mensch zu werden, sagte Nöpel bei einem seiner Besuche in Seelze. „ Fritz Nöpel war ein großartiger Mensch“, sagt Keese. Oft würde über prominente Verstorbene gesagt, dass sie einem fehlen würden. In Seelze sei dies der Fall. „Hanshi Fritz Nöpel hinterlässt in unserem Verein eine riesige Lücke, die nicht aufgefüllt werden kann“, sagt Keese.

Von Thomas Tschörner