Seelze

Seit Juni 2018 ist der Minigolfplatz an der Kristall-Therme verwaist. Seitdem wuchern Pflanzen auf der Anlage, und gelegentlich hinterlassen ungebetene Gäste auf dem Gelände ihren Müll.

Der Ball liegt beim etwas ratlosen Seelzer: So sieht Zeichner Wolfgang Schulze die Diskussion über die Zukunft des brachliegenden Minigolfgeländes. Quelle: Wolfgang Schulze

Inzwischen hat die Bertolt-Brecht-Gesamtschule Interesse angemeldet und würde die Minigolfanlage gern für sich nutzen – ein Plan, der von der SPD unterstützt wird. In der Stadt gibt es aber auch Spekulationen über andere Vorhaben, wie unter anderem den Bau eines Hotels oder einer Kindertagesstätte. Dies greift Karikaturist Wolfgang Schulze, dessen Arbeiten jüngst im Heimatmuseum in einer Ausstellung zu sehen waren, in einer Zeichnung auf. Er sieht einen etwas ratlosen Seelzer, der sich nicht recht entscheiden kann.

