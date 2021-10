Seelze

Je später der Sommer, desto häufiger saßen sie auf dem Kuchenstück oder störten die Grillparty mit wildem Gebrumm. Waren Wespen in den vergangenen Jahren ein Störenfried auf der heimischen Terrasse oder an der Kuchentheke beim Bäcker, scheinen sie dieses Jahr wie ausgestorben. Das sind sie zwar noch nicht. Ihr Rückgang ist aber dramatisch – und sollten den Menschen große Sorgen bereiten, schlägt Seelzes Naturschutzbeauftragter Alarm.

Willi Raabe rechnet noch einmal nach. Doch, es stimmt. „Letztes Jahr hatte ich 103 Wespeneinsätze“, sagt er. Der Seelzer Naturschutzbeauftragte ist bester Ansprechpartner, wenn es um den Zustand der Insekten in der Kommune geht. Er wird gerufen, wenn sich irgendwo Wespen, Bienen oder Hornissen problematisch eingenistet haben – ob in einer Kita oder im Schuppen von Privatleuten. „Und ich fahre wirklich zu jedem Fall hin und schaue mir die Sache persönlich an.“

Sechs Wespeneinsätze – statt 103

Manchmal siedelt er die Fluginsekten um, manchmal sichert er die Lage so, dass sich Mensch und Tier nicht ins Gehege kommen, das Nest aber an Ort und Stelle bleiben kann. Zuletzt ließ er am Alten Krug in Seelzes Innenstadt Baken aufstellen, damit die Wespen – die sich im Fachwerk der Fassade eingenistet hatten – nicht gestört fühlen und zum Angriff übergehen.

Aber auch er hat das Ausbleiben der Wespen wahrgenommen. 130 Wespeneinsätze – das war einmal. „Dieses Jahr waren es gerade mal sechs Einsätze“, zählt Raabe auf. Zwar sei die Zahl der Insekten in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. „Dieser Einbruch ist aber besonders heftig“, sagt er.

Als ursächlich sieht er das wechselhafte Klima in 2021. „Die Tiere hatten ja gar keine Chance, sich an das Wetter zu gewöhnen, so unstetig war es“, schildert er. Wärme und Kälte, Trockenheit und Nässe wechselten häufiger, als es den Wespen guttun könne. „Und das gilt auch für die Mücken, die den Wespen als Nahrung dienen“, so der Naturschützer.

Ein Wespenstaat produziert je nach Wärme und Nahrungsangebot neue Königinnen, erklärt er. Diese schwärmen dann aus und bilden neue Völker. Genau daran mangelte es. „Außerdem brauchen sie ein halbwegs stabiles, warmes und trockenes Klima, um loszufliegen.“ Zwar produziere ein großes Volk durch seine Masse Wärme im Stock. Schwärmt ein Teil aus und trifft auf Nässe und Kälte, können sie unterwegs sterben.

Klimawandel als Ursache des Insektenmangels

Neben dem seit Jahren beobachteten Insektensterben war der jüngste Sommer offenbar ein zusätzlicher schwerer Schlag für die sinkende Insektenpopulation. Und die Ursache müsse sich der Mensch selbst ankreiden lassen, sagt Raabe. „Und damit meine ich jetzt mal nicht die Bauern, die sonst immer verantwortlich gemacht werden, wenn sie Agrargifte nutzen und die Landschaft monoton bewirtschaften“, so der Seelzer weiter. Hier sehe er eindeutig Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. „Der Mensch greift seit zu langer Zeit global massiv ein, sei es durch Abholzen des Regenwaldes oder durch CO2-Produktion. All das rächt sich am Ende.“

Denn auch der Mensch sei von Insekten wie der Wespe abhängig. „Nicht nur Bienen, auch Wespen bestäuben und tragen so zur Produktion von Nahrungsmitteln bei“, erklärt er. Noch mehr sind sie aber Teil des Ökosystems, dienen Vögeln und anderen Wirbeltieren als Nahrung. „Es greift alles wie ein Zahnrad ineinander – und wir als Menschen sind mitten drin.“

„Es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird“

Dass der feuchte und wechselhafte Sommer nur eine Ausnahme war, das hofft Raabe. „Ich wünsche mir, dass das Pendel auch wieder zur anderen Seite schlägt“. Dafür brauche es aber eine Politik, die dem Klimawandel entschlossener entgegentritt, etwa Wasserstoff als Treibstoff schnell voranbringt, und Bürger, die mehr Bewusstsein für die Natur entwickeln und etwa Blühstreifen statt Schottergärten anlegen. „Ich befürchte aber, dass es in den nächsten Jahren erst noch schlimmer wird, bevor sich die Lage für die Insekten – und am Ende für uns alle – wieder bessert.“

Von Simon Polreich