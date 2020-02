Letter

„Mit so vielen Leuten hätte ich nicht gerechnet“, sagt Cigdem Köse-Gümussuyu überrascht. Im Jugendhaus in Letter herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, der Parkplatz ist voll wie selten. „Es sind bestimmt mehrere Hundert Besucher, die heute hier bei uns sind“, glaubt auch Birgül Akdaghi. Beide gehören zum Vorstand des Vereins Yafes Kinderkrebshilfe, der am Sonnabend anlässlich des Weltkinderkrebstags zum ersten Kinderfest ins Jugendzentrum in Letter eingeladen hatte. Einig sind sich beide: Das soll nicht das letzte Kinderfest bleiben.

Bülent Celik (von links), Siham Heidmann, Birgül Akdaghi, Cigdem Köse-Gümussuyu und Gökhan Gümussuyu freuen sich über den Erfolg des ersten Kinderfests. Quelle: Sandra Remmer

Vereinsmitglieder sind Organisationstalente

„Die Idee kam spontan, und so hatten wir am Ende nur etwa vier Wochen Zeit, um alles zu organisieren“ erzählt Köse-Gümussuyu. Und dabei entpuppten sich die Vereinsmitglieder und ihre Unterstützer als wahre Organisationstalente. Ein Aufruf bei Facebook führte zum Beispiel dazu, dass Clown Hasso aus Osnabrück sein Kommen zusagte. Unentgeltlich machte er Kindern unter anderem mit lustigen Luftballontieren Spaß.

Tuba Arslan, von der die Idee für das Kinderfest stammte, flocht bunte Strähnen in die Haare zahlreicher Mädchen. Außerdem konnten die Kinder sich schminken lassen, durften krökeln, ihr Glück beim Glücksrad versuchen und vieles mehr. Dank des fast frühlingshaften Wetters herrschte auch draußen vor dem Haus reger Tumult. Mit riesigen Seifenblasen zog Seifenblasenkünstler Roger die Aufmerksamkeit der Jungen und Mädchen auf sich.

„Wir sammeln für Michele“

Hungern musste an diesem Tag keiner. Ein reichhaltig bestücktes Büfett mit Leckereien, frisch gebackenen Waffeln, gegrillten Würstchen, frischem Obst und Popcorn stand für alle kostenlos bereit. Lediglich die Spendenbox, die durchs Publikum wanderte, ließ die Leichtigkeit des Festes kurz vergessen und erinnerte an den traurigen Hintergrund.

„Wir sammeln für Michele“, sagte Gigdem Köse-Gümussuyu. Der zweijährige Junge ist an einem Neuroblastom erkrankt, einer bösartigen Krebserkrankung. Seine letzte Hoffnung ist eine sehr teure Therapie, die in dieser Form in Deutschland nicht angeboten wird. Rund 5000 Euro sind inzwischen schon an Spenden für Michele zusammengekommen. Außerdem werden mit den Spenden weitere Projekte des Vereins finanziert, die alle dasselbe Ziel haben: Krebskranken Kindern und ihren Familien Freude und Abwechslung vom Alltag des Krankseins zu bereiten.

Tuba Arslan flicht einen bunten Zopf ins Haar von Medina (11). Quelle: Sandra Remmer

Verein besteht seit drei Jahren

2017 hatten Cigdem Köse-Gümussuyu und ihr Mann Gökhan Gümussuyu den Verein Yafes Kinderkrebshilfe in Seelze gegründet. Das war ein Jahr, nachdem ihr kleiner Sohn Yafes an Lymphdrüsenkrebs gestorben war. Seither stecken sie unzählige Stunden in die Vereinsarbeit und vergrößern ihren Bekanntheitsgrad ständig. Dank ihrer ausgesprochen guten Vernetzung haben sie neben den Vereinsmitgliedern noch viele weitere Mitstreiter, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen.

„Die letzten Wochen waren für mich emotional sehr anstrengend“, sagt Cigdem Köse-Gümussuyu. Ein Grund dafür ist Yafes vierter Todestag am 21. Februar. „Die Vereinsarbeit gibt auch Kraft, das durchzustehen“, sagt die Mutter. Bei dem Sonnenschein an diesem Sonnabend ist sie sich sicher: „Die hat Yafes uns aus dem Himmel geschickt.“

