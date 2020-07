Kirchengemeinden in Seelze und Letter verschieben Konfirmationen

Seelze

Schon kurz nach Ostern sollten in Seelze die Konfirmanden bei ihrer Konfirmation als vollwertige Mitglieder in die Kirchengemeinden aufgenommen werden. Doch dann kam die Corona-Pandemie und alle Termine mussten verschoben werden. Die Gemeinde St. Martin hat sich darauf geeinigt, die für das Jahr 2020 angesetzten Konfirmationen ins kommende Jahr zu verschieben. In der Gemeinde St. Michael in Letter hofft man auf den Herbst. Dort wurde der Sonntag, 27. September, als Ersatztermin für die ausgefallene Konfirmation gewählt.

„Wir fahren auf Sicht. Stand heute ist, dass die Konfirmation am 27. September sein wird“, sagt Pastor Andreas Hausfeld. Nach Rücksprache mit den Eltern und mehreren Elternabenden sei diese Entscheidung getroffen worden. Zwölf Konfirmanden sind es in diesem Jahr in Letter. „Wir haben 30 Bänke in der Kirche. Jede Familie bekommt eine Bank und jede zweite bleibt frei. Das wir eine echte Familienfeier“, sagt Hausfeld. Er hofft zudem, dass auch der neue Konfirmandenjahrgang wie geplant in den Herbstferien zur Konfirmandenfreizeit ins Kloster Volkenroda aufbrechen kann.

Immer neue Lockerungen: Die Corona-Pandemie bedeutet für Ortwin Brand auch viel Büroarbeit. Quelle: Sandra Remmer

In der Gemeinde St. Martin in Seelze hat man sich anders entschieden. „Wir verlegen die Konfirmationen ins nächste Jahr“, sagt Pastor Ortwin Brand. Diese Entscheidung respektiere auch den Wunsch der Eltern, die auf eine bessere Planungssicherheit verwiesen hätten. „Viele hatten für den ursprünglichen Termin in diesem Jahr schon ein Restaurant gebucht und mussten absagen. Noch einmal so eine Belastung und Anspannung durch erneutes Umplanen solle vermieden werden. 25 Konfirmanden sind in Seelze von dieser Entscheidung betroffen.

Konfirmandenfreizeit fällt aus

Aber auch für die neuen Konfirmanden bringt die Corona-Pandemie einige Änderungen am Konfirmandenunterricht mit sich. „Singen, Bewegungs- und Singspiele – alles, was zum Konfirmandenunterricht dazu gehört und ihn wesentlich auch ausmacht, ist verboten“, sagt Brand. „Das ist bitter.“ Auch eine Konfirmandenfreizeit wird es in Seelze nicht geben. „In einem Selbstversorgerhaus können wir die geforderten Hygienevorschriften nicht einhalten“, weiß Brand. Das gelte für den Umgang in der Küche genauso wie in den Schlaf- und Sanitärräumen.

Der Konfirmandenunterricht in Seelze wird derzeit im großen Saal des Gemeindehauses abgehalten. „Das sind etwa 100 Quadratmeter hier, und das Fenster kann auch gut zum Lüften geöffnet werden“, erklärt Brand. In Kleingruppen kommen die Kinder dienstags, mittwochs oder donnerstags in den Saal, um sich auf ihre Konfirmation vorzubereiten.

Am zweiten Sonntag nach Ostern, also am 18. April 2021, werden die Mädchen und Jungen dann ihre Konfirmation in der St. Martin-Kirche feiern. Eine Woche vorher soll die für dieses Jahr abgesagte Konfirmation nachgeholt werden.

Von Sandra Remmer