Dedensen

Das Waldstück, das Dedenser unter der Bezeichnung „ Schweineholz“ kennen, sieht derzeit ungewohnt trist aus. Die Fichten, vor 67 Jahren auf Anraten des damaligen Forstamtes Dedensen gepflanzt, mussten nach einem massiven Borkenkäferbefall gefällt werden.

Helmut Gümmer (77), Vorsitzender der Forstgenossenschaft Dedensen, findet den Kahlschlag bedauerlich. „Auch wir zählen zu den Opfern der Jahrhundert-Klimakatastrophe“, erläutert der Vorsitzende der Forstgenossenschaft Dedensen. Im Frühjahr seien schon 220 Festmeter Holz vorzeitig geerntet worden. „Die betroffenen Bäume waren durch den Borkenkäfer zu stark geschädigt worden. Doch wir hofften, mit unserer schnellen Reaktion wenigstens den übrigen Fichtenbestand retten zu können“, berichtet Gümmer.

Folgen von Trockenstress und Borkenkäferplage werden sichtbar

Doch die Mitglieder der Forstgemeinschaft Dedensen konnten ihre Nadelholzbäume mit der beherzten Maßnahme nicht retten. Gegen den sogenannten Trockenstress, verursacht durch den zweiten niederschlagsarmen Sommer in Folge, waren sie machtlos. Die Borkenkäfer konnten sich explosionsartig vermehren, die Dedenser Fichten im Schweineholz starben ab und wurden jetzt mit einem Harvester entfernt. „Nun hegen wir die Hoffnung, wenigstens unseren Mischwald schützen zu können“, sagt der Forstexperte.

„So ein Kahlschlag war von uns nicht geplant“, erklärt Gümmer und blickt auf 4,7 Hektar voller Baumstümpfe. Seiner Meinung nach schließt nachhaltige Waldwirtschaft so einen Kahlschlag aus.

Fichten waren fast 70 Jahre alt

Die Fichtenstämme, die sich dort knapp sieben Jahrzehnte entwickeln konnten und nun vorzeitig gefällt werden mussten, sind am Wegesrand in Poldern gestapelt. Doch hohe Erlöse kann die Forstinteressentenschaft nicht erwarten. „Es gibt drei Güteklassen“, erläutert Helmut Gümmer. Wenn er und seine Mitstreiter Pech haben, ist die Ernte des Holzes so minderwertig, dass es sich nur zur Weiterverarbeitung als Palettenholz eignet. Ein Erlös von 2 Euro pro Festmeter wäre dann realistisch. Da zugleich die Kosten für Harvester und Arbeitszeit zu Lasten der Forstgenossenschaft gehen, reißen die Folgen von Hitze und Dürre ein Loch in die Kasse.

Douglasien und Ahorn statt Fichten

„Als das Schweineholz vor 67 Jahren aufgeforstet wurde, wurde zu einer Monokultur geraten“, sagt Helmut Gümmer. „ Fichte galt damals als erste Wahl, weil man an den Bedarf der ganzen Häuslebauer dachte.“

In Absprache mit dem zuständigen Förster suchen seine Mitstreiter und er jetzt nach passendem Ersatz für die anstehende Neupflanzung im Frühjahr. „Wir setzen auf Trockenstress-tolerante Bäume“, berichtet der Vorsitzende der Forstgenossenschaft. Neben der Douglasie wünscht er sich auch Laubbäume wie Ahorn und Stileichen. Auf dem guten Boden des Schweineholzes soll zukünftig ein Mischwald gedeihen.

Lesen Sie auch:

Von Patricia Chadde