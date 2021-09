Seelze

Mit Spannung werden Seelzerinnen und Seelzer am Sonntag ihre Wahlergebnisse erwarten. Der Fokus dürfte auf der Bürgermeisterwahl liegen. Seelze macht da ein kurzes Prozedere: Zwei Kandidaten, keine Stichwahl, es wird Alexander Masthoff (SPD) oder Gerold Papsch (CDU). Das große Zählen beginnt unmittelbar nach der Auszählung der Regionspräsidentenwahl. Wir haben hier für Sie zusammengefasst, was für den Wahlsonntag wichtig ist.

Wer wird gewählt?

Am 12. September treffen Seelzerinnen und Seelzer fünf Entscheidungen. Sie wählen ein neues Regionsparlament und einen Regionspräsidenten oder eine -präsidentin. Sie bestimmen über ihren neuen Bürgermeister, den Rat der Stadt und die zehn Ortsräte. Hier finden Sie alle Infos zur Wahl kompakt zusammengefasst. Wer unsere Berichterstattung nachverfolgen will, findet hier Artikel zur Wahl.

Die Bürgermeisterwahl: Eine Stimme

Der amtierende Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) tritt nicht noch einmal an. Alexander Masthoff (SPD) und Gerold Papsch (CDU) bewerben sich am 12. September um die Nachfolge. Das Rennen ist offen. Fest steht: Bei nur zwei Kandidaten gibt es keine Stichwahl. Die Entscheidung fällt am Sonntag. Wer wird der neue Chef im Seelzer Rathaus?

Alexander Masthoff ist kein Unbekannter. Bereits bei der Kommunalwahl 2015 bewarb er sich für das Bürgermeisteramt und unterlag damals Amtsinhaber Schallhorn. Masthoff ist gebürtiger Seelzer, arbeitet seit 2011 als Ratsmitglied und führt die SPD-Fraktion. „Ich habe in meinem Leben immer geschaut, wo ich Verantwortung übernehmen und mich für die Gemeinschaft einbringen kann“, sagt der 48-Jährige, der mit seiner Familie in Seelze-Süd lebt. Masthoff ist stellvertretender Referatsleiter im Landeskirchenamt.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Gerold Papsch aus Velber ist ebenfalls 48 Jahre alt und selbstständiger Jurist. Politische Erfahrung hat er durch langjähriges Engagement gesammelt. Seit 1997 ist Papsch Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, seit 1998 hat er ein Ratsmandat. Auch dem Ortsrat von Velber gehört der Christdemokrat an. Seit 2016 ist er stellvertretender Bürgermeister. Beide Kandidaten sind auf den politischen und gesellschaftlichen Schienen der Stadt zu Hause.

Wer kandidiert für den Rat?

Der Rat der Stadt Seelze hat 39 Sitze, davon einen für den Bürgermeister qua Amt. Um die übrigen Mandate bewerben sich 72 Kandidaten aus acht Parteien. Nach der amtlichen Wahlbekanntmachung sind fast neun Prozent der 72 Kandidaten Rentner. Der jüngste Bewerber aus dem Jahrgang 2001 ist der Lohnder Schüler Niclas del Rosario y Ruiz. Die beiden Senioren unter den Bewerbern sind Knut Werner und Werner Brzuska, beide Jahrgang 1946. Dies sind Ihre Wahlmöglichkeiten (in der Reihenfolge wie auf dem Wahlbogen):

SPD: Alexander Masthoff, Heike Duve-Diekmann, Wilfried Nickel, Johannes Seifert, Sibel Duran, Klaus Fischer, Martin Bantelmann, Jens Frey, Laura Jasmin Bodewig, Andreas Schulze, Wolfgang Gleitz, Alfred Blume, Reinhold Heinz, Carsten Meinfeld, Dirk Kaminski, Rolf Hackbarth, Lea Greyer, Andreas Weber, Jens Beujer, Wilhelm Drabke, Maik Klaus Rückwarth, Andreas Hartmann, Monika Masthoff und Martina Masthoff.

CDU: Gerold Papsch, Jens Willms, Dorothea Plitzke, Detlef Schallhorn, Heiko Hoffknecht, Nadine Pfeiffer, Guntram Wöbbeking, Raven Burghardt, Rainer Duvenbeck, Romy Fonk, Kira Klenner, Petra Cordes, Natalja Wendt, Rene Corterier, Nils Hansen, Rüdiger Arndt, Erica Brzuska, Muammer Duran, Werner Brzuska, Walter Otto, Linda Spang, Claas Harmsen und Christian Schomburg.

Die Grünen: Janina Hübner, Knut Werner, Lena und Frank Joosten, Petra Scholl, Rainer von Hesse, Carsten von Zobeltitz, Stefan Heinzmann, Lutz Baumgarten und Andreas Geier.

AfD: Ralf Salzmann, Thomas Schroer, Hans-Jürgen Gröpler, Michael Hoffmann und Klaus-Dieter Schönrock.

FDP: Harald Temmler, Sebastian Dietrich, Davyn Dreher, Niclas del Rosario y Ruiz und Ulrich Marx.

Die Linke: Tobias Harder, Günther Weinreich und Michael Grüttner.

Die Basis: Andrea Krause.

Tierschutzpartei: Claudia Klitz.

Nach der Wahl 2016 verteilten sich die Sitze so: SPD 16, CDU 12, Bündnis 90/Die Grünen 3, Bürgerforum 3, FDP 2 und Die Linke 2.

Info: Sie haben drei Stimmen. Diese können Sie auf einen, zwei oder drei Kandidaten verteilen. Sie können auch zwei Kandidaten und eine Liste wählen, oder auch alle drei Kreuze bei einer Liste setzen. Wahlbögen mit einem oder zwei Kreuzen sind gültig. Bögen ohne Kreuz oder mit mehr als drei Kreuzen sind ungültig.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wer kandidiert für die Ortsräte?

Der Ortsrat Almhorst wird CDU-dominiert sein, egal wie das Ergebnis ausfällt. Denn Ortsbürgermeisterin Petra Cordes (CDU) hat keinen Gegenkandidaten aus einer anderen Partei. Um die sieben Mandate bewerben sich acht Politikerinnen und Politiker, sieben aus der CDU, einer aus der AfD, die SPD tritt in Almhorst nicht mehr an. In fast allen anderen Ortsräten haben Wähler schon eher eine Wahl. Für Dedensen und Kirchwehren sind Kandidatinnen und Kandidaten aus SPD und CDU am Start. In Gümmer bewirbt sich zusätzlich zu SPD und CDU auch die FDP mit zwei Kandidaten um eines der sechs Mandate.

Die größte Vielfalt bietet sich Wählern in Letter, Seelze und Harenberg: In Letter sind es 25 Bewerber aus sechs Parteien. In Seelze treten 18 Kandidaten aus vier Parteien und in Harenberg 13 Bewerber aus fünf Parteien an. Politisch einzigartig ist erneut die Wahl in Lathwehren: Dort schließen sich Kandidaten traditionell zur „Bürgerliste Lathwehren“ zusammen – acht Bewerber für sechs Mandate, niemand sonst.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wer wird Ortsbürgermeister oder -bürgermeisterin?

In Dedensen will Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann (SPD) ihr Amt verteidigen gegen ihren Stellvertreter Rainer Duvenbeck (CDU). In Gümmer ist die Paarung der Spitzenkandidaten ähnlich: Ortsbürgermeister Christian Schomburg (CDU) gegen seinen Stellvertreter Klaus Dietrich (SPD). Ebenso in Kirchwehren: Amtsinhaber Jens Seegers (SPD) gegen Stellvertreterin Dorothea Plitzke (CDU). Auch das Duell in Letter bleibt wie geübt: Amtsinhaber Rolf Hackbarth (SPD) und sein Stellvertreter Rüdiger Arndt (CDU) stehen dort auf den Spitzenplätzen.

In Harenberg wird es zu einem Wechsel kommen: Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann und sein Stellvertreter Matthias Ludowig (beide CDU) treten nicht wieder an. Spitzenkandidatin der CDU ist Ortsratmitglied Kira Klenner (CDU). Wechsel auch in Lohnde: Dort versucht Alexandra Witt-Reinhardt (SPD) in die Fußstapfen von Ortsbürgermeister Wilfried Nickel zu treten, der nicht wieder kandidiert. Politischer Konkurrent ist Jörg Mahnke (CDU). Nickels bisheriger Stellvertreter Manfred Grages tritt als Einzelbewerber an, nicht mehr für die CDU.

Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister? Die Ortsräte sind die politischen Gremien in den jeweiligen Dörfern und Ortschaften. Und ihr Vorsitzender ist der Ortsbürgermeister. Er vertritt den Ortsrat nach Außen, zum Beispiel gegenüber den Dorfvereinen oder auch der Stadt oder Gemeinde. Und der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin sind natürlich Ansprechpartner für die Bürger. Wenn im Stadt- oder Gemeinderat über Angelegenheiten beraten wird, die das Dorf betreffen, haben der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin das Recht, dort angehört zu werden. Zu den Aufgaben gehören zudem sogenannte Hilfsdienste, das sind etwa Unterschriftsbeglaubigungen, Überwachung gemeindlicher Einrichtungen, Mithilfe bei statistischen Erhebungen. Außerdem kann der Ortsbürgermeister mit Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht beauftragt werden wie bei der Frage, ob Hecken in Straßenkurven niedrig genug geschnitten sind, damit Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer nicht gefährdet werden. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Bei dieser Wahl bilden Seelze, Gehrden und Barsinghausen den Wahlbereich 13. Hier finden Sie den Wahlbogen mit Ihren Kandidaten. Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Der direkt gewählte Regionspräsident hat den 85. Sitz. Auf dem Wahlbogen finden Sie 46 Kandidaten aus zwölf Parteien.

Diese 15 Bewerberinnen und Bewerber kommen aus Seelze: für die SPD Johannes Seifert, Sibel Duran, Erhard Klein und Susanne Richter; für die CDU Petra Cordes, Jens Willms und Nadine Pfeiffer; für die Grünen Janina Hübner und Konstantin Dunnzlaff; für die FDP Harald Temmler und Sebastian Dietrich; für Die Hannoveraner Thomas Schroer und Klaus Dieter Schönrock; für Die Basis Fabian Bender und für die Tierschutzpartei Claudia Klitz.

Was macht eigentlich die Regionsversammlung? Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident. Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss des Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden. Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nach zwei Amtszeiten nicht wieder für das höchste politische Amt in der Region an. Acht Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge: Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Die Grünen), Siegried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katarina Piens (Die Partei), Andrea Krause (Die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Am Wahlsonntag halten wir Sie ab 17 Uhr auf www.haz.de/seelze und www.neuepresse.de/seelze in unserem Wahlticker bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis auf dem Laufenden. In jedem Wahllokal werden die Stimmen in dieser Reihenfolge ausgezählt: Regionspräsident, Bürgermeisterwahl und Regionsversammlung, Rat und zuletzt Ortsräte.

In Seelze sind rund 26.600 Menschen wahlberechtigt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer online eine Briefwahl beantragen will, kann das bis Mittwoch, 8. September, 12 Uhr, tun. Die Briefwahlstelle im Bürgerbüro schließt am Freitag, 10. September, um 12 Uhr.

30-köpfiges Team bereitet die Wahl vor

Am Sonntag sind 301 Wahlhelfer in 43 Wahllokalen, darunter neun Briefwahlbezirke, ehrenamtlich im Dienst. Dazu kommen rund 30 Mitarbeiter der Verwaltung, die seit etlichen Tagen hinter den Kulissen die Wahl vorbereiten und auch am Wahlsonntag im Einsatz sein werden. Im Wahllokal gelten die bekannten Corona-Regeln. Die Wahlhelfer sitzen hinter Plexiglas und tragen Maske. Wähler sind gebeten, neben einer medizinischen Maske auch ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen, um den Helfern das Desinfizieren zu ersparen.

Von Markus Holz