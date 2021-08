Seelze

Jahrelanges Sparen zur Haushaltssanierung, dann große Investitionen in neue Schulen und der Bau von Krippen und Kindertagesstätten. Die finanziellen Spielräume für den Rat sind erneut eng. Dennoch müssen die Kommunalpolitiker auch die Gesamtstadt im Blick behalten.

Wir wollen wissen: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Seelze in den nächsten fünf Jahren?

Das sagt die SPD

Verkehr, Wohnen, Bildung – soziales Seelze: Steuerung Kfz-Verkehr, E-Mobilität, Ausbau Radwege, Anbindung der Stadtteile. Mix beim Wohnraum. Neuen Wohnraum schaffen zu 8 Euro/Quadratmeter. Ganztags an modern ausgestatteten Schulen, kurze Wege für Kitas und Schulen im Westen, Ausbau der IGS als Alternative zum GBG. Solide wirtschaften, freiwillige Leistungen erhalten, Seelze weiter entwickeln.

Das sagt die CDU

In den nächsten fünf Jahren werden wir in unsere Kitas und Schulen sowie in das Verkehrssystem in Seelze circa 200 Millionen Euro investieren oder fest verplanen. Hinzu kommt die Stadtentwicklung mit dem Start des vierten Bauabschnitts in Seelze-Süd sowie die notwendigen Lösungen gegen den Verkehrsinfarkt in Letter und Seelze, beziehungsweise für die Verkehrswende im gesamten Stadtgebiet. Auch die atemberaubend schnell voranschreitende Digitalisierung wird die Stadtverwaltung stark verändern. In all das müssen wir die Menschen in Seelze gut einbeziehen, denn es ist ihre Stadt und ihre Zukunft.

Das sagen die Grünen

Der Aus- und Neubau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Schulen ist das umfangreichste Projekt. Dabei müssen qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuungs- und Bildungsangebote geschaffen werden. Die zweitgrößte Herausforderung ist es, einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Mit der angestrebten Gründung eigener Stadtwerke entstehen hier neue Möglichkeiten. Die Verbesserung von Rad- und Radschnellwegen soll den Umweltschutz und die Lebensqualität in Seelze voranbringen.

Das sagt die AfD (ehemals Bürgerforum Seelze)

Das Wort Herausforderungen ist jetzt das neue rhetorische, positiv klingende Wort für Probleme. Sie fragen also, welches die größten Probleme der Stadt sein werden. Da brauchen wir nicht lange zu überlegen, natürlich sind es die Finanzen. Hier gibt es einiges zu tun. Viele überflüssige Mietverträge sind zu kündigen. Aber das wichtigste wird sein, die Stadtverwaltung von überflüssigen, ideologisch motivierten Aufgaben zu entbinden. Es gibt genug andere wichtige Aufgaben, zum Beispiel in der Infrastruktur.

Das sagt die FDP

Die größten Herausforderungen für Seelze ergeben sich: a) Aus dem nicht ausgeglichenen Defizit im Ergebnishaushalt der Stadt. b) Im bezahlbaren Wohnraumangebot für Bezieher von geringem und mittlerem Einkommen. Vorschlag: Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mit anderen Regionskommunen. Zielgröße 10 Wohnungen jährlich in Seelze. c) Im Kampf für den Erhalt unserer Natur gegen die Besiedelungsbestrebungen außerhalb der jetzigen Bebauungsgrenzen. Die Natur hat keine Lobby, also muss diesen Part die FDP übernehmen. d) In der Förderung der Verantwortungsgemeinschaft zwischen Jung und Alt sowie Einheimischen und Zugezogenen. e) In der Verkehrssituation auf der B 441 sowie den Nord-Süd-Ortsquerungen Letter und Seelze. Ein guter Verkehrsdurchfluss durch Seelze sorgt für Belebung des Einzelhandels und für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Dies führt zu höheren Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen f) in der Unterstützung der Vereine, damit eine Zukunft nach Corona gesichert wird.

Das sagt Die Linke

Die größte Herausforderung wird die Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur sein. Ob Schulbauprojekte, die Einrichtung der Oberstufe an der IGS, die Gestaltung der Verkehrswege oder ökologische Maßnahmen gegen Verdichtung und Flächenversiegelung. Auch die Feuerwehren und Friedhöfe wollen langfristig gut aufgestellt werden. Seelze wird mit schmalem Budget viele smarte Projekte realisieren müssen. Diese Prozesse möchten wir mit mutigen Ideen und langfristigem Denken unterstützen.

Von Thomas Tschörner